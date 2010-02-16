Експерти: ЦВК поквапилася з оголошенням підсумків виборів

Центральна виборча комісія поквапилася з оголошенням підсумків голосування на виборах Президента України, аби догодити лідерові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це експерти сказали в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Чому Центральна виборча комісія у поквапі оголосила результати виборів? Чи потрібно здійснювати ревізію виборів, як на цьому наполягає БЮТ, посилаючись на факти зловживань під час голосування і які наслідки це матиме у разі, якщо зафіксовані фальсифікації буде проігноровано?”

На думку політолога Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, “підсумки виборчої кампанії можуть виявитися такими, що не відповідають офіційним даним ЦВК, які винесені на підставі так званих мокрих протоколів, отриманих від окружних виборчих комісій”. Він нагадав, що “закон виділив ЦВК десятиденний термін для оголошення результатів виборів. Цей термін спливає 17 лютого”. “Відомо, що у судах зараз знаходяться сотні позовів, подані апеляції на перерахунок голосів в окремих областях, тому поспіх, з яким ЦВК винесла своє рішення, має лише одне пояснення. По-перше, це відбувалося тихо і в якомусь злодійському режимі в неділю, коли більшість ЗМІ і політиків не працюють. Підконтрольна ЦВК мала зробила це максимально швидко і з однією метою, аби на цій хвилі Партія регіонів швидше могла переконати, підім`яти під себе парламентську більшість і відправити ТИМОШЕНКО у відставку з одного боку, а з іншого боку з огляду на проблеми у «регіоналів» з формуванням нової коаліції, аби дотиснути народних депутатів, зокрема членів фракції НУ-НС для входження у нову більшість”, - припустив експерт. При цьому він зазначив, що “коли ЦВК ухвалює рішення, а незгодних з процедурою ухвалення рішення членів ЦВК подає, як осіб, котрі мають окрему думку, виглядає дивно”. Він додав: “Не будемо забувати, що всі члени комісії, які проголосували за ухвалення рішення, чітко диференціюються за партійною ознакою і підтримують Партію регіонів. І найбільш ганебне явище з точки зору демократії це те, що в умовах існуючої судової тяганини, рішення ЦВК підтримали також члени комісії, які були обрані за квотою Президента ЮЩЕНКА, включаючи голову ЦВК пана ШАПОВАЛА”. Також політолог не бачить шансів і можливостей відстояти результати виборів у Вищому адміністративному суді, “оскільки керівництво суду знаходиться під контролем Партії регіонів”. Тому, переконаний він, “враховуючи величезну кількість дільниць, за якими треба оскаржувати результати виборів , а таких більше 100, я припускаю, що будуть оскаржені результати лише на окремих дільницях, але не скрізь. І тільки з політичних мотивів, а не юридичних”. Він наголосив, що “для демократії це неприпустиме явище”.

У свою чергу політолог Кость БОНДАРЕНКО припустив, що якщо півфракції Партії регіонів прийшли до ЦВК, “зачиняють, блокують зсередини двері, то зрозуміло, що це не просто так”. “Тоді можна проголосувати за будь-що”, - упевнений він. Стосовно перерахунку голосів, то експерт не вірить в результативність цього. “БЮТ став заручником ситуації, коли у 2006 році ЛИТВИН і ще кілька політичних сил вимагали перерахунку, а БЮТівці разом з НУНСівцями були проти. Тому нічого не вийде й зараз. Думаю, що після оголошення результатів виборів ЦВК, «регіонали» спокійно підуть на інавгурацію ЯНУКОВИЧА, і цим усе завершиться. Тим паче що у Вищому адмінсуді БЮТ не має впливу”, - висловив переконання експерт. При цьому він упевнений, що “для демократії це не стане сигналом, оскільки уже в другому турі виборів було зрозуміло, що країна відійде від демократичних процесів, які розгорталися раніше”.

Політолог Ігор ЖДАНОВ висловив переконання, що “ЦВК мала максимально забезпечити чистоту оголошення рішень і результатів виборів”, адже “у цьому зацікавлена вся країна”. Він зазначив, що треба було погодитися з окремими думками членів комісії, які мали застереження і зауваження, необхідно було також розглянути скарги, дочекатися рішення судів і уже потім ухвалювати своє серйозне правове і політичне рішення. “Чому ЦВК так поквапилася оголосити результати виборів, чому Партія регіонів і прихильники ЯНУКОВИЧА побігли попереду фіри, важко зрозуміти. Вони ж мали бути зацікавлені у тому, аби президент виглядав як легітимно обраний глава держави, а так вони заклали великі сумніви щодо легітимності його обрання”. – висловив думку політолог і додав, що рішення ЦВК додало сумніву щодо легітимності обрання президента. “З`являються також приводи, аби звернутися до суду і оскаржити рішення ЦВК. Щодо зафіксованих порушень, то зрозуміло, що у демократичній країні, в тому числі і будь-яка людина, яка вважає, що її право на волевиявлення було порушено, може звернутися з цим до суду. І якщо ЦВК мають відповідні факти, то вони мали сприяти вирішенню цих питань у суді”, - зазначив експерт. Він вважає, що “так само як і в 2004 році судовий процес має відбутися, причому у прямому ефірі, аби і прихильники і противники ЯНУКОВИЧА, а також прихильники і опоненти Юлії ТИМОШЕНКО не мали підстав для оскарження рішень”. “Від того, чи будуть ці фальсифікації розглядатися у судах і від рішення самого суду залежить подальший розвиток демократії. Це матиме стратегічні для демократії наслідки, я б сказав. Якщо ж цього не станеться, то це буде удар по демократії”, - переконаний І.ЖДАНОВ.

Натомість політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що “поспіху у ЦВК не було”. “Те, що там так мобільно порахували голоси” експерт поясню двома чинниками. “Перше, не було відвертих скандалів та серйозних системних збоїв при передачі голосів. По друге, швидке рішення ЦВК вигідно і другій стороні, яка оскаржуватиме рішення, оскільки закон дуже суровий, з точки зору термінів розгляду судових скарг і подачі позовів”, - вважає він. Також, на його думку, “зараз цілий тиждень є у Тимошенко, аби працювати з судом”. “Як на мене, це взаємосприятлива ситуація. Переможець отримав швидко результат, а переможена має достатньо часу, аби довести свою правоту. За великим рахунком є ще суто психологічний момент - якнайшвидше вийти з цього стану виборчої війни. Тому такі темпи ЦВК зрозумілі і очікувані”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

У цьому контексті політолог Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку про те, що ЦВК вирішила оголосити результати виборів у неділю в поквапі не лише означає лояльність до ЯНУКОВИЧА. Він вважає, що “це пов`язано також з економічними і політичними факторами”.

“ЦВК так швидко квапилася, аби ТИМОШЕНКО не встигла в адмінсуді оскаржити результати і аби ЯНУКОВИЧА якнайшвидше привели до інавгурації”, - припустив експерт і додав, що це політичний фактор. “Міністри, депутати, губернатори, члени ЦВК і в тому числі її голова, тобто всі, хто залежав від ЮЩЕНКА, мали працювати і працювали на результат ЯНУКОВИЧА. Ба більше, я не здивуюся, коли першим після інавгурації, кому ЯНУКОВИЧ присвоїть звання Героя України, буде ЮЩЕНКО за внесок у перемогу ЯНУКОВИЧА”, - вважає В.НЕБОЖЕНКО. При цьому він нагадав, що є й економічний аспект. “Кожен день невизначеності дуже дорого обходиться донецьким бізнесменам”. Він нагадав, що “в Києві протягом двох тижнів перебуває близько 5 тисяч донецьких”. “І зверніть увагу, що кияни їх не підтримують, як на Майдані у 2004 році підтримували помаранчевих прихильників. А знаєте, як це важко відтворювати ентузіазм. За це треба платити”, - наголосив політолог і додав, що “перебування у Києві кілька тисяч «запалених» прихильників ЯНУКОВИЧА обходиться дуже дорого донецьким”. “Плюс якимось чином треба домагатися нейтральності до них генералів міліції, спецслужб, армії. Це теж величезні кошти. Тому вони квапляться, аби з цим усім завершити, привести ЯНУКОВИЧА до швидкої інавгурації і позбутися зайвих витрат”, - зазначив експерт. Він зауважив, що попри все, БЮТ мусить довести справу до кінця з фальсифікаціями. “Навіть якщо суди не хочуть цим займатися або ухвалюють рішення на користь ЯНУКОВИЧА, то це не означає , що суди зникнуть. Це лише більше понизить статус судів і дозволить ТИМОШЕНКО за найменшої зміни політичної ситуації знову порушити питання про фальсифікації”, - вважає В.НЕБОЖЕНКО. При цьому він не виключає, що у ТИМОШЕНКО виграти ці суди шансів небагато. “Її противники кажуть, що вона чіпляється за владу. Пам`ятаєте, як протягом року великі політичні структури, ЗМІ, не визнавали результат ЮЩЕНКА. Але ЮЩЕНКО довів справу до кінця. А тепер, коли ТИМОШЕНКО хоче довести те саме, що було у 2004 році, вже виявляється що ТИМОШЕНКО чіпляється за владу. Це аргументи для убогих”, - вважає політолог. Він також думає, що “навіть якщо суди ухвалять несправедливі рішення, це все одно матиме політичні величезні наслідки”. “По-перше, 12 мільйонів її виборців побачать , як вона захищає їхні голоси. А захист голосу це не менш важливо, ніж сам голос. Люди будуть упевнені, що є політики, які здатні захищати їхні результати”, - переконаний В.НЕБОЖЕНКО.