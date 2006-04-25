ЦВК просить ВАСУ змилуватись, а Вітренко чомусь сумує

Члени Центральної виборчої комісії називають позов блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція”, Блоку Юрія Кармазіна, Народного блоку Литвина та партії “Віче” необгрунтованим, безпідставним і просять Вищий адміністративний суд України не задовольняти його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени ЦВК заявили сьогодні, на 10-й день судового засідання колегії суддів ВАСУ, який розглядає позов вищевказаних політичних сил до Центрвиборчкому.

Зокрема, заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, висловила думку, що позивачі зверталися до суду, оскільки якимось чином треба пояснювати тим особам, які фінансували їх передвиборчі кампанії, а також однопартійцям, потенційним виборцям, які голосували за них, чому їхні політичні сили програли вибори. З цією метою позивачі знайшли єдиний простий засіб – звинуватити у своєму програші усіх, і насамперед ЦВК, сказала вона. «Найкраще - облити брудом всіх і вся, усі винні у поразці на виборах», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

Водночас, за її словами, сторона позивача у судовому процесі підмінює «право політикою». За словами М.СТАВНІЙЧУК, ЦВК не вбачає у своїх діях будь-якого порушення законодавства, що, на думку позивачів, призвело до начебто невірного підрахунку голосів виборців. «Реальних фальсифікацій не було», - підкреслила вона.

У свою чергу член ЦВК Микола МЕЛЬНИК, виступаючи у дебатах, сказав, що “позивачі намагаються нав’язати суду питання, які не відносяться до компетенції ВАСУ”.

На переконання члена ЦВК Андрія МАГЕРИ, «ЦВК діяла чітко, відповідно до закону. Позивач недобросовісно користується наданими йому правами». Тому він попросив суд у задоволенні клопотання відмовити.

Як заявила в інтерв`ю журналістам Наталія ВІТРЕНКО, коментуючи під час перерви виступи членів Центрвиборчкому, «те, що говорить ЦВК, це навіть сумно, а не смішно». Н.ВІТРЕНКО упевнена, що члени ЦВК не надали жодних доказів на свою користь і все це дозволяє їй сподіватися «на правове рішення» суду.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій і блоків, які на виборах 26 березня не подолали трипроцентний бар`єр, Вищий адміністративний суд почав розглядати 15 квітня.

Суд об`єднав в один процес по два позови від блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна і партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина і кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко «Народна опозиція». Таким чином, загальна кількість позовів зросла до восьми.