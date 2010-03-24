Литвин хоче всю Україну перетворити на вільну економічну зону

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про необхідність відмови від політичної риторики в економічній сфері на користь практичних дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив в інтерв`ю журналістам у Дубліні, коментуючи зустрічі, які відбулися у рамках офіційного візиту керівника українського парламенту до Ірландії.

«Нам потрібно менше політичної риторики, а більше практичних дій, того, що називається економічним прагматизмом», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, досвід Ірландії має слугувати Україні яскравим прикладом ефективності фінансово-політичних реформ. Ця країна, зазначив В.ЛИТВИН, за короткий період досягла вражаючих результатів у своєму економічному розвитку. Як приклад український спікер навів показник ВВП на душу населення, який, за його словами, в Ірландії становить більш ніж 40 тис. євро, у той час як в Україні цей показник становить близько 5-7 тис. дол.

«Уряд України, її парламент та інші владні інституції мають думати насамперед про те, як залучити інвестиції в країну, як створити для них сприятливе середовище і як українську продукцію «виштовхнути» за межі країни, щоб розвивалося вітчизняне виробництво», - заявив він.

В.ЛИТВИН нагадав, що обсяги іноземних інвестиції в ірландську економіку становлять 120 млрд. євро на рік, «у той час як Україна тішиться, що за всі роки незалежності їй вдалося залучити 40 млрд. інвестицій». Необхідною передумовою збільшення цього показника, зазначив керівник українського парламенту, є досягнення політичної стабільності в країні і передбачуваність її розвитку, а головне - зведення до мінімуму корупції і зловживань.

Відповідаючи на запитання щодо податкової реформи як основи для поліпшення інвестиційного клімату, В.ЛИТВИН зазначив, що Україні «потрібно не тільки зменшити податки, але й розширити базу оподаткування, спростити адміністрування у цій сфері і зробити так, щоб податки захищали тих, хто їх платить».

На запитання про доцільність запровадження в Україні вільних економічних зон (ВЕЗ), В.ЛИТВИН сказав, що підтримує їх створення, «але не у вигляді великих «чорних дір», через які з України висмоктується останнє». Діяльність ВЕЗ «за цивілізованими правилами», на його думку, має здійснюватися у сфері підтримки і розвитку високотехнологічних галузей, а не зводитися до завезення неякісного товару під виглядом інвестиційної діяльності. «А взагалі нам потрібно створити умови, щоб вся Україна була вільною економічною зоною», - зазначив В.ЛИТВИН.

«Треба зробити так, щоб в Україні було вигідно працювати, сприяти вкладенню внутрішніх інвестицій у вітчизняну економіку, тоді прийде й іноземний інвестор», - підсумував він.