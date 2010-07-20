Чи бути достроковим парламентським виборам? (думки експертів)

До чергових виборів Верховної Ради України лишилось півтора року. Доживе нинішня Рада до цього дня чи країну чекають дострокові вибори?

Олександр ЧЕРНЕНКО, голова правління Комітету виборців України:

Думаю, насправді люди не дуже переймаються міграцією депутатів з опозиції до правлячої більшості, але якщо говорити з точки зору логіки права, то у зв’язку з цим мали б відбутися перевибори, адже люди віддавали свої голоси представникам іншої партії. Це було б чесно, морально. Але чи хочуть цього люди?

Вони втомлені, почнуться розмови, що вибори дорогі, на них треба витрачати гроші з бюджету, і це нічого не змінить. Але якщо раптом вибори таки оголосять, то люди на них прийдуть.

Я би не давав стовідсоткову гарантію, що Верховна Рада допрацює до чергових виборів, але швидше за все так воно і буде. Єдине, що зараз може стати юридичною підставою для оголошення дострокових виборів, – це зміни до Конституції або відміна політреформи, завдяки якій депутати отримали п’ятирічний строк повноважень замість чотирирічного. Тоді можна було б провести вибори у 2011 році. Але, як відомо, у нас депутати не камікадзе і не різатимуть гілку, на якій сидять…

Вадим КАРАСЬОВ, директор Інституту глобальних стратегій:

Запит на парламентські вибори існував ще до президентських виборів і невипадково намагання розпустити парламент та призначити дострокові вибори було ще у президента Ющенка восени 2008 р., коли почалася економічна криза. І справді тоді був унікальний шанс переобрати парламент та перезавантажити владу. Тим більше, що поява таких авторитетних політиків нової хвилі, як Яценюк, Тігіпко, Гриценко та інші свідчило про те що в суспільстві є запит на оновлення політичних еліт, депутатського корпусу, перезавантаження законодавчої і виконавчої влади в Україні. Тому запит на дочасні парламентські вибори існує по меншій мірі два роки. Про це свідчить, що рейтинги Яценюка, Тігіпка, Гриценка та інших політиків не зменшується, а тільки посилюється, особливо на тлі політичного банкрутства так званих старих політиків як у владі, так і в опозиції.

Тож я прогнозую, що до 2012 року нинішня Рада не доживе. Відтак, очевидно, треба готуватися до парламентських виборів або на весну, або на осінь 2011 року, тому що 2012 р. буде складним з економічної точки зору і влада змушена буде перенести вибори на 2013 чи 2014 роки. Думаю, після результатів місцевих виборів президент і його команда задумається над тим, як вийти з пастки парламентських виборів 2012 року. І єдиним більш-менш легітимним та ефективним виходом можуть бути дострокові вибори до Верховної Ради весною 2011-го.

Ігор ПОПОВ, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»:

Навряд чи в суспільстві існує запит на дострокові парламентські вибори: поки що суспільство очікує результатів, які проявить діючий уряд і коаліція. І саме тому, я думаю, опитування громадської думки і фокус-групи не покажуть великого бажання громадян позачергових парламентських виборів. Хоча є запит на нові політичні сили, який частково відобразиться на місцевих виборах. Тож думаю, нинішня Рада допрацює до 2012 року, оскільки уряду треба проводити непопулярні реформи, а поєднати їх з виборами неможливо. Зокрема, головним непопулярним кроком стане реформа тарифоутворення у житлово-комунальній сфері. Тарифи виростуть, також може відбутися підвищення пенсійного віку і ще ряд непопулярних кроків. Тому, природно, б хвиля спротиву спала, у 2011 році дострокові вибори проводити ніхто не стане.

Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»:

Думаю, регіоналам важливо буде закріпити свій успіх на дострокових виборах, поки їх рейтинг не повалився. Тоді вони змогли б утворити парламентську більшість своїми силами.

Водночас, це було б вигідно суспільству. Бо ж навіть часткове оновлення влади, у межах 30-40 відсотків, піде на користь країні. Тож фактором, який би прискорив вибори до весни 2011 року, міг би стати тиск громадських організацій та активних громадян. Як будь-яка зміна, це має готуватися… Тим більше, коли була порушена норма Конституції, що передбачає формування коаліції саме депутатськими фракціями, а не окремими депутатами. Чому депутат, який пройшов по списку БЮТ чи НУ–НС, раптом собі дозволяє полишити лави фракції і вступити практично до іншої партії?

Якщо суспільство змінило своє ставлення до конкретних політичних сил, отже хоче бачити в Раді інших людей, тоді й має включитися механізм виборів. Я впевнений, що люди проголосують по-іншому і розстановка сил у парламенті зміниться.

Насправді люди не втомлюються від виборів: для них вони є своєрідним шоу, це як чемпіонат світу з футболу. Єдине, що у футболі ми не можемо вплинути на результат гри, а за умов чесних виборів - можемо.