"Глобальному потеплінню" виповнюється 35 років

Термін "глобальне потеплення" (global warming) в неділю відзначає 35-річчя: 8 серпня 1975 року журнал Science надрукував статтю американського кліматолога Воллеса БРОКЕРА, в якій той вперше позначив цим терміном можливі наслідки дії людини на клімат.

Як передає РІА “Новости”, стаття В.БРОКЕРА "Зміна клімату: чи знаходимося ми на порозі різкого глобального потепління?" була присвячена можливій зміні тенденції - від поступового зниження глобальних температур, яке спостерігалося з 1940-х років, до їх зростання. Таким чином, учений вперше використав у науковій публікації термін "глобальне потепління". Після статті В.БРОКЕРА "глобальне потеплення" поступово ввійшло до наукового обігу, замінивши словосполучення "ненавмисна зміна клімату".

Створення 1988 року Міжурядової групи експертів із зміни клімату, а також підписання в 1992 році Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату (UNFCCC) закріпили термін "зміна клімату", під яким, згідно з Конвенцією, розуміють "зміну клімату, яка пряма чи побічно зумовлена діяльністю людини, викликає зміни у складі глобальної атмосфери і накладається на природні коливання клімату, які спостерігалися впродовж порівняних періодів часу".

В.БРОКЕР об`єднав у своїй моделі оцінки впливу вуглекислого газу і природної мінливості клімату. Як повідомляється в щорічній доповіді "Стан клімату", оприлюдненій наприкінці липня 2010 року Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), десятиліття з 2000 по 2009 рік стало найспекотнішим на Землі за всю історію інструментальних спостережень, при цьому середні температури безперервно зростали впродовж останніх 50 років.