Німецькі ЗМІ - про темну сторону президентства Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повинен прийняти рішення: олігархічний режим або динамічне суспільство. Про це пише сьогодні німецька газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Як зазначає видання, “з часу своєї перемоги на виборах Президенту України Віктор ЯНУКОВИЧУ вдалось зробити досить багато. Він зменшив газові субсидії, які роздували імпорт та робили країну залежною від Росії. Він хоче підвищити пенсійний вік та збалансувати бюджет. Все це допомогло йому отримати вкрай необхідний для його країни багатомільярдний кредит Міжнародного валютного фонду. Цими досягненнями хизуватиметься Президент, коли намагатиметься залучити німецькі інвестиції”.

Однак, зазначає ФАЦ, “у його президентстві є й темна сторона. З моменту приходу на посаду В.ЯНУКОВИЧА... в країні знову запанувала влада олігархів, тих самих мільярдерів з вищих щаблів влади, які у багатьох країнах колишнього Радянського Союзу поділили між собою цілі області. В першу чергу зріс вплив газового лобі. Останнім часом на перший план стали виходити компанії, які приносять своїм власникам мільярди доларів, серед іншого також гроші, які має перевести в Україну Міжнародний валютний фонд. Майже монопольне становище «корпорації» (як називають в Києві мережу можновладців) загрожує свободі слова на провідних телеканалах, а стримуючий вплив добре прихованих економічних інтересів завдяки своєму втручанню в переговори про зону вільної торгівлі заважає зближенню із Заходом. Таким чином, олігархічна система автоматично віддаляє Україну від Європи в напрямку Москви”.

Тим часом, пише видання, “існують ознаки того, що газове лобі активізувало діяльність Служби безпеки України. Згідно з повідомленнями журналістів, депутатів та іноземців у Києві зросла кількість випадків стеження та таємного прослуховування розмов. Зміни в судоустрої спростили доступ «владної вертикалі» до суддів та набагато ускладнили для опозиційних телеканалів можливості відстоювати свої інтереси в суді”.

“Однак Київ (поки що) – не Москва, - констатує ФАЦ. - В.ЯНУКОВИЧ прийшов до влади не завдяки маніпуляціям. Вбивства журналістів та ескадрони смерті поки що не перетворились на буденність. Проте Президент, в першу чергу завдяки своїй кадровій політиці (один з найбільших олігархів очолює службу безпеки та є членом впливової Вищої ради юстиції) викликає сумніви, чи може та чи хоче він насправді контролювати тіньових босів”.

Як пише газета, Європа зацікавлена в Україні. Країна має багато стратегічних ресурсів, в тому числі її відомий газопровід. Вона є одним з найважливіших експортерів зернових у світі, великими виробником зброї, а запаси урану тут є одними з найбільших на континенті. Європа повинна залучити всі ці багатства на свій ринок, замість того, щоб дозволити їм увійти до непередбачуваної монополії російської сфери в пливу. Тут також можна вигідно для всі сторін розвинути надзвичайний інвестиційний потенціал.

“Однак для цього необхідно забезпечити притік до України грошей європейський інвесторів. Суди повинні справляти правосуддя, а не прогинатись під владу, вільні засоби інформації та вільні виборці повинні позбавити владу від спокус. В.ЯНУКОВИЧ повинен прийняти рішення, хоче він розвивати країну за радянським зразком, тобто створити режим, в якому існують надбагаті, а більшість проживає на найнижчому рівні під гнітом авторитарної держави, або він прагне до динамічного суспільства, яке за зразком країн східної та південної Європи об’єднається з Європою”, - йдеться в статті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».