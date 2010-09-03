Усенко-Чорна у новому законі про вибори бачить неадекватні норми

Новий закон про місцеві вибори рясніє неадекватними нормами, вважає заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

В інтерв`ю журналу «Профиль» вона розкритикувала нове виборче законодавство. «Прикладом неадекватності є те, що територіальні виборчі комісії формуються до висунення і реєстрації кандидатів. Тобто в результаті ми можемо одержати тервиборчкоми, сформовані не суб`єктами виборчого процесу, що саме по собі алогічно», – заявила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, відсутність правового регулювання в питанні відбору і відхилення кандидатур до складу комісій – ще одна серйозна прогалина. Закон передає майже всі повноваження в цій сфері вищестоящим комісіям, що істотно знижує ступінь об`єктивності та прозорості виборчого процесу.

«Найнеперевершенішою» нормою закону Ж.УСЕНКО-ЧОРНА вважає вимогу присутності в день виборів і при підрахунку голосів лише трьох членів комісії. «Виборча комісія – це колегіальний орган, а цією нормою знищується сама природа колегіальності. Наприклад, в дільничній виборчій комісії може бути 24 члени. Ділимо на три і одержуємо, що у нас на одне й те саме питання може бути чи не вісім різних рішень», – пояснила заступник голови ЦВК.

Довідка УНІАН. 1 вересня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Верховна Рада ухвалила цей закон 30 серпня.

Законом знято обмеження щодо можливості участі в місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, які утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, і надана можливість всім місцевим організаціям партій висувати своїх кандидатів на виборах.

Крім того, законом змінено принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, буде збільшено склад територіальних виборчих комісій до 18 чоловік і надано право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не тільки місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, але й усім місцевим організаціям партій, які зареєстровані в Україні.

Визначено і порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, куди входитимуть 15 чоловік від місцевих організацій політичних партій, які представлені у ВР, а також троє осіб з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.

Однією з пропозицій передбачено, що «місцеві організації політичних партій, які сформували свою депутатську фракцію у ВР поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше 3 кандидатів».