Порти заявляють про мільйонні збитки через «свавілля» екологів

Миколаївські порти заявляють про мільйонні збитки через неправомірні дії екологів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Морського спеціалізованого порту «Ніка-Терра» (Миколаївська обл.), «Державне управління з охорони довкілля в Миколаївській області знайшло новий спосіб тиску на портовиків. Зокрема, екологи почали відкликати дозволи на викиди в атмосферу. Таким чином, будь-яка діяльність підприємств - робота кранів, конвеєрних стрічок – вважається поза законом».

Як заявив Роман ДЕНЬКОВИЧ, керівник МСП «Ніка-Терра», порт став першою експериментальною жертвою миколаївського ГУ з охорони довкілля.

«Ми на межі зупинення. Це цілком довільне рішення Державного управління з охорони довкілля в Миколаївській області - №061783 від 29.10.2010, оскільки жодним чином не відповідає закону про захист атмосферного повітря. Законодавство не передбачає позбавлення прав на викиди. Для отримання таких прав необхідний проект на будівництво підприємства, узгоджений з управлінням з охороні екології, оцінка впливу на довкілля (ОВД) і надалі постійний моніторинг неперевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК), що ми й робимо», - підкреслив Р.ДЕНЬКОВИЧ.

За його словами, контроль ГДК в порту здійснюють сторонні організації. Звіти щороку подаються в Управління з екологічної безпеки Миколаївської області. Викиди значно нижчі, ніж передбачено в ГДК.

Тим часом, як заявив керівник порту «Ніка-Терра», свавілля державних екологів вже позначилося на роботі підприємства. У жовтні порт втратив майже 100 тис. тонн вантажів, які були перенаправлені вантажовласниками на Клайпеду і Санкт-Петербург через ризики, що вантаж, потрапивши в порт, не зможе з нього вийти. Втрачені обсяги – здебільшого російський і білоруський транзит. В цілому збитки для країни, за словами портовиків, склали близько 20 млн. грн. тільки за жовтень.

Р.ДЕНЬКОВИЧ також зазначив, якщо підприємство буде зупинене хоча би на 10 діб, то така пауза загрожує порту банкрутством. Будуть виставлені великі штрафи за простій десятків суден і тисяч вагонів, держбюджет при цьому втратить кілька десятків мільйонів гривень податків (у 2009 р. порт «Ніка-Терра» заплатив 27 млн. грн. податків), а півтори тисячі працівників будуть викинуті на вулицю.

Незалежні екологи в Миколаївській області зазначають, що вони шоковані рішенням чиновників з Головного управління. За словами Миколи ПОНОМАРЕНКО, техдиректора ТОВ «Вірко», підприємства-розробника екологічних нормативів, рішення державної служби упереджене і жодним чином не відповідає підприємству, яке не несе серйозних погроз екологічній безпеці регіону.

«Підприємству завдається величезних збитків. Я навіть не впевнений, що в Головному управлінні є мотивована причина для такого кроку. Не сказав би, що «Ніка-Терра» негативно впливає на екологію. Порт знаходиться далеко від житлової зони – більше кілометра по прямій, а це більш, ніж достатньо», - зазначив М.ПОНОМАРЕНКО.