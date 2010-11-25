Коморовський: Польща притримає відчинені двері НАТО для України

Польща - попри проголошення новими українськими властями політики позаблоковості України - планує надалі підтримувати можливий вступ Української держави до Північно-Атлантичного Альянсу. Про це заявив Президент Польської держави Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з повідомленням, розміщеним на його офіційному веб-сайті, Б.КОМОРОВСЬКИЙ відзначає, що Україна повинна самостійно визначити, яким чином гарантувати собі безпеку. „Мені самому цікаво, як буде визначена та ідея позаблоковості, позаблокової безпеки України”, - сказав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ наголосив, що Польща, яка традиційно підтримувала вступ України до НАТО, не змінюватиме цієї політики.

«Польща послідовно, можна сказати, притримує привідчинені двері НАТО, та показуємо це усім натівським державам та Україні», - сказав Президент.

Глава Польської держави також зауважив, що держави Альянсу на останнньому своєму саміті у Лісабоні наприкінці минулого тижня підтвердили, що Україна з Грузією можуть приєднатися до об’єднання.

Як повідомляв УНІАН, обраний Президентом України у лютому цього року Віктор ЯНУКОВИЧ в липні підписав закон, який визначає Україну позаблокою державою.

Колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО вважав членство України в НАТО одним із найважливіших цілей закордонної політики.

Створений в 1949 році як військова противага СРСР Північно-атлантичний альянс нині об’єднує 28 держав, 12 з яких приєдналися до нього після розвалу Радянського Союзу.

Першими із колишніх комуністичних держав в НАТО вступили: в 1999 році - Польща, Чехія та Угорщина; у 2004 році - Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина та Словенія.

Останнє розширення відбулося в 2009 році, коли до НАТО приєдналися Албанія та створена після розвалу Югославії Хорватія.

Проти розширення НАТО гостро протестує правоноступник СРСР - Російська Федерація, яка вбачає в цьому загрозу для своїх інтересів.