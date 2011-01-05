Тимошенко запрошують до Брюсселя

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернеться до слідчого із заявою про виїзд за межі України після визначення дати своїх зустрічей у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед Генеральною прокуратурою.

«Узгоджується дата моєї поїздки. Як тільки дату буде узгоджено з керівництвом Європейської народної партії, я зразу таке клопотання подам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» розраховує, що слідчий дозволить їй здійснити таку поїздку. «Сподіваюся, що немає ніяких підстав навіть думку допускати, що я можу якимось чином ухилитися від слідчих дій», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нещодавно генеральний секретар ЄНП Антоніо Лопес-ІСТУРІС запросив Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2011 року відвідати Брюссель (Бельгія). "Ми запрошуємо Вас відвідати Брюссель у січні для зустрічі з провідними європейськими політиками та для координації спільних дій щодо підтримки демократії в Україні", - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІС.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України визначатиметься, чи давати дозвіл лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО на виїзд за межі України, зокрема, до Брюсселя, у випадку, якщо надійде відповідне звернення до слідчого. Про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ. «Це право слідчого. Як слідчий вважатиме за потрібне, так він і ухвалюватиме рішення. Він буде ухвалювати самостійне рішення», - сказав він.

У свою чергу, слідчий по справі Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК зауважив, що вирішувати питання про дозвіл на виїзд за межі України можна тоді, коли є відповідна заява. «Заяви поки немає. Про що ми можемо говорити?» - зазначив він, додавши, що у заяві мають бути відповідні обгрунтування щодо потреби виїхати за межі України.