Близнюк підозрює, що лікарі затягують на ліжка здорових людей

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що в Україні необхідно міняти всю систему охорони здоров`я

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції.

«Люди мають розуміти: на сьогодні та реформа (в охороні здоров`я), яка здійснюється, вона передбачає поліпшення для людей», - сказав губернатор.

Він навів приклад того, що, зокрема, видалення апендициту сьогодні можна проводити хворому, як старим, так і новим методом, – чи то розрізуючи черевну порожнину, чи то застосовуючи лапароскопію (коли операції на внутрішніх органах проводять через невеликі отвори в черевній порожнині - УНІАН). У першому випадку пацієнт може повернутися до трудової діяльності не менше, ніж через тиждень після операції, а в другому – вже через день після втручання хірургів, пояснив А.БЛИЗНЮК.

На його думку, застосовуючи сучасніші методи лікування, в клініках також вивільнятимуться лікарняні ліжка. Але цей факт не всім лікарям вигідний, тому деякі медики чинять опір реформам, вважає губернатор. «А хто зацікавлений з лікарів, щоб ліжко порожнім була? На ліжко ж гроші даються. Тому завдання – здорову людину затягти на ліжко, лише б на це ліжко давали гроші, треба це чи не треба», - вважає А.БЛИЗНЮК. При цьому він додав, що суть реформи охорони здоров`я – «це правильно розставити акценти, зробити це для людей, де має бути присутньою ідеологія соціальних стандартів».

Губернатор підкреслив, що в галузі медицини «взагалі систему треба міняти, треба дивитися кращі світові практики і їх застосовувати у себе, але для цього необхідна згода в суспільстві». Він також зазначив, що необхідно перерозподілити фінансові потоки в галузі і направити їх на первинну медицину. «Треба, щоб ми кошти перерозподілили і направляли б їх на низовий рівень для того, щоб не чекали, поки в людини рак четвертої стадії виявляється, а потім ми її веземо до Києва, до Німеччини або ще кудись оперувати. Чи ми на першій стадії це побачили б у районній лікарні і потім би надали правильну допомогу людині, і вона взагалі вилікувалася, чи, принаймні, продовжили б людині життя», - пояснив А.БЛИЗНЮК. Він визнав, що реформа ця «не є оптимальною», але «фінансові потоки треба переносити на людей, вниз; треба дати гроші, щоб на первинному рівні були ці хвороби виявлені».

Крім того, голова облдержадміністрації нагадав, що реформа в охороні здоров`я припускає розвиток страхової медицини.

«Конституція говорить про безплатне медичне обслуговування. А воно є насправді? Мені соромно про це говорити, але його немає. Тому треба запроваджувати страхову медицину», - сказав А.БЛИЗНЮК. Він ще раз акцентував, що пацієнту сьогодні «потрібна спеціалізована, правильна допомога», і «на користь людей будуть створені і мають бути створені спеціалізовані лікувальні підрозділи».

Губернатор не став заперечувати, що медичні установи, котрі не виконують свої завдання, будуть закриті або реформовані.

«І це буде дешевше, ніж, те, за що ратуєте ви, – тримати якийсь сарай і витрачати на нього мільйони - це неправильно. Це не на користь людей, це на користь кореспондентів, які хочуть побачити щось «гаряченьке», - додав А.БЛИЗНЮК.