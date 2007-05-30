Томенко вважає, що два дні ВР не вистачить

Заступник голови Верховної Ради України V скликання Микола ТОМЕНКО переконаний, що криза в країні занадто серйозна, аби залагодити її двома днями роботи. Про це він заявив під час ефіру на «5 каналі», коментуючи вчорашнє засідання Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, засідання ВР він оцінив як цілком конструктивну роботу лідерів фракцій та керівництва парламенту. «Проте, криза в країні занадто серйозна, аби залагодити її двома днями роботи: дискредитована судова система, досі остаточно не визначені повноваження між ключовими політичними гравцями, не зрозуміло, як відбуватиметься виборча кампанія тощо», - додав М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що через війну, яку між собою затіяли політики, Україна втратила для світової спільноти значну частину отриманого під час «помаранчевої» революції авторитету як сучасної, цивілізованої та демократичної країни. «Подальші радикальні дискусії політиків та непримиренне протистояння у ситуації з правоохоронними органами вимагають, щоб керівництво держави не лише підписало чергову угоду про врегулювання ситуації в Україні, а у щоденному режимі залагоджувало конфлікт і шукало вихід із цієї ситуації», - вважає депутат.

На переконання М.ТОМЕНКА, ціна виходу з політичної кризи не повинна вимірюватися амбіціями Президента чи окремих політиків. «Якщо Верховній Раді для урегулювання ситуації в країні знадобиться працювати не два, а, скажімо, три-чотири дні, то вона повинна це робити», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що загальне політичне протистояння та хаос в країні призвели до частих проявів безвідповідальності у різних сферах життя. Одним із прикладів такої безвідповідальності він назвав побиття працівниками спецпідрозділу «Беркут» вболівальників під час фінальної гри "Динамо" та "Шахтер" за Кубок України з футболу. «Це свідчить, щонайменше, про безвідповідальність правоохоронців та нерозуміння ними важливості іміджу України перед проведенням «Євро-2012», - вважає М.ТОМЕНКО.

На переконання заступника голови ВР, у контексті «Євро-2012» “МВС терміново повинно розробити спеціальну програму навчання міліціонерів, як поводитися під час футбольних матчів із вболівальниками, і, нарешті, припинити суцільну політизацію правоохоронної системи».