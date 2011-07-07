Бригинець закликає Януковича не переслідувати захисників Щекавиці

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не переслідувати активістів, які захищали гору Щекавицю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, про це йдеться у листі депутата Київради до Президента.

Також О.БРИГИНЕЦЬ просить главу держави вжити необхідних заходів, щоб спрямувати міліцію не на розгляд справи проти активістів, які боролися із злочинними діями забудовників, а проти забудовників, які цинічно руйнують історичні місця.

Депутат пояснив, що київська міліція намагається порушити кримінальні справи проти людей, що розібрали паркан, за яким ведеться будівництво на Щекавиці.

«Вже офіційно підтверджено, що будівельні роботи на Щекавиці були незаконними, у зв’язку з чим забудовникам 5 липня було вручено припис про припинення робіт. Це означає, що дії активістів 3 липня були спрямовані на дотримання закону, а дії забудовників навпаки суперечили закону», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він вказав, що хоча, відповідно до закону, роботи на Щекавиці вже не ведуться, міліція продовжує викликати активістів.

У зв’язку депутат Київради запитав Президента: «Чому міліція намагається відкривати кримінальні справи проти тих, хто розібрав паркан, а не проти тих, хто руйнує Щекавицю і краде тисячі тон піску в самому центрі міста?».

«Шановний Вікторе Федоровичу, Щекавиця для киян - це більше, ніж для жителів Донбасу Пальма Мерцалова, пам’ятник Бубці і пам’ятник Кобзону разом взяті. Спробуйте уявити собі, щоб хтось в Донецьку посягнув на ту саму Пальму Мерцалова, яка є символом Вашого рідного міста. Щекавиця – один з історичних символів Києва і столиця без неї - неможлива», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, на Щекавиці розпочато земельно-будівельні роботи, там планується зведення чергового елітного будинку чи офісу.

О.БРИГИНЕЦЬ 4 липня повідомив, що в 2007 році Інститут археології погодив роботи будівельників у цьому місці за умови проведення археологічного дослідження, яке так і не було проведене.

Активісти громадської ініціативи "Збережи старий Київ" декілька разів проводили акції протести проти забудови Щекавиці.

5 липня О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що роботи на горі Щекавиця у Києві припинені, й будівельники вивезли звідти свою техніку. За його словами, будівельні роботи припинені відповідно до пункту 1 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» у зв’язку із виявленням археологічного охоронного шару, який вимагає термінового проведення археологічних досліджень.

Згідно з енциклопедією «Київ», Щекавиця, Скавика, Олегівка, Олегова гора, Олегова Могила - історична місцевість. Розташована над Подолом між вулицями Глибочицькою, Нижнім Валом, Фрунзе і пров. Цимлянським. Названа за ім’ям Щека — брата Кия, Хорива і сестри Либіді, які, за легендою, є засновниками Києва. Вважають, що 912 р. на Шекавиці був похований київський князь Олег. Під назвою «Щекавиця» відома з 1151 року, згадується у зв`язку зі спробою князя Юрія Долгорукого захопити Київ. У XV-XVI ст. Щекавиця входила до складу території Київського замку, у 1619 р. передана міщанам під заселення. Наприкінці XVIII сторіччя на Щекавиці існувало Міське (згодом Щекавицьке або Подільське) кладовище.