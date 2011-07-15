Адвокат Мельниченка здивований зверненням СБУ до КС

Адвокат екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО здивований зверненням Служби безпеки України до Конституційного Суду щодо неможливості ґрунтування обвинувачення на доказах, одержаних незаконно.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.НЕДІЛЬКА з приводу звернення СБУ до КС щодо тлумаченням ст. 62 Конституції України.

«Як не дивно, але саме тоді, коли досудове слідство у кримінальній справі, порушеній відносно екс-Президента України КУЧМИ Л.Д. добігає свого кінця, і «плівки Мельниченка» визнані в якості доказів по даній справі, СБУ звернулося до Конституційного Суду України з конституційним поданням (зверненням) (чітко не можна встановити чи подання чи звернення) надати тлумачення закріпленого в ст. 62 Конституції України поняття «доказів, отриманих незаконним шляхом». Мова йдеться саме про ті докази, які отримані негласним шляхом за допомогою оперативно-технічних засобів, тобто в наслідок оперативно-технічного документування», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

На його думку, таке конституційне подання (звернення) СБУ, щонайменше, є дивним.

«По-перше, у відповідності до положень Закону України «Про Конституційний Суд України», СБУ не є як суб’єктом конституційного подання, так і суб’єктом конституційного звернення, такими суб’єктами є: Президент України, народні депутати України, Кабінет міністрів України, громадяни України та особи без громадянства», - нагадав М.НЕДІЛЬКО.

За його словами, по-друге, чітко незрозуміла мотивація СБУ в необхідності такого звернення (подання), оскільки в інших суб’єктів правовідносин, які на порядок більше в своїй юридичній практиці застосовують положення ст. 62 Конституції України, це, зокрема органи прокуратури, суди та адвокатура, не виникає гострої необхідності в такому конституційному тлумаченні.

Крім того, на думку М.НЕДІЛЬКА, Конституційний Суд України не має права за конституційним поданням (зверненням) СБУ відкривати конституційне провадження.

«По-четверте, правова позиція СБУ, що відео- та аудіоматеріали, на яких зафіксовані злочини, зроблені без отримання попереднього на це відповідного дозволу прокуратури та суду, не можуть бути визнанні належними доказами, не на користь самій СБУ, оскільки у випадку задоволення такого подання (звернення) Конституційним Судом на користь СБУ, як останній, так і іншим правоохоронним органам, що мають право проводити оперативно-технічні заходи, ускладниться легалізація отриманих аудіо- та відеоматеріалів, на яких зафіксовані злочини в якості «законних», тобто належних доказів. За таких обставин, доведеться за кожним необхідним відео- чи аудіозаписом оперативному працівнику бігати до прокурора та судді, а потім лише їх здійснювати, інакше навіщо їх без такого дозволу робити, якщо вони не можуть бути використанні офіційно, і здійснення їх без такого дозволу буде визнаватися протиправним», - переконаний адвокат.

Також М.НЕДІЛЬКО вважає, що у випадку прийняття Конституційним Судом України правової позиції СБУ щодо неможливості ґрунтування обвинувачення на доказах, одержаних незаконно, набагато простіше буде захищатися від обвинувачення тим злочинцям, злочини яких задокументовані на відео- чи аудіоматеріалах, на створення яких попередньо не було надано відповідних дозволів у встановленому законом порядку. «Внаслідок цього просто збільшиться рівень злочинності і все», - сказав адвокат.

«Злочин залишається злочином, незалежно від того, у який спосіб його вчинення задокументовано: чи в законний, чи незаконний - за вчинення злочину потрібно відповідати незалежно від законності чи незаконності його документування. Немає такої правової підстави - звільнення від покарання за вчинення злочину у зв’язку із незаконністю документування його вчинення», - заявив адвокат.

За словами М.НЕДІЛЬКА, він не вірить у те, що звернення СБУ до Конституційного Суду України не пов’язано з «плівками Мельниченка» та з розслідуванням «справи Гонгадзе», оскільки такі «збіги обставин», як правило, СБУ не притаманні в силу її професійної діяльності.

Крім того, адвокат переконаний, в СБУ чітко усвідомлюють правові наслідки задоволення Конституційним Судом України її правової позиції, викладеної в конституційному поданні (зверненні) з приводу тлумачення ст. 62 Конституції України. «Такі правові наслідки не на користь МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. - це однозначно. На моє власне бачення, як правника, на сьогодні подальша доля «плівок Мельниченка», як доказів, доля самого МЕЛЬНИЧЕНКА, як свідка, та доля головних фігурантів «справи Гонгадзе» знаходиться, певною мірою, «в руках» Конституційного Суду України. Будемо сподіватись на об’єктивність та неупередженість вказаного суду в розгляді даного питання, але змушені готуватися до гіршого», - підсумував М.НЕДІЛЬКО.