Адвокат Мельниченка побачив зв'язок зі справою Тимошенко

Адвокат екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО сумнівається, що апеляційний суд задовольнить його скаргу на рішення судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА про поновлення справи проти екс-майора, оскільки це може бути використано захистом екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.НЕДІЛЬКА з приводу подання ним апеляційної скарги на постанову Печерського районного суду Києва про скасування постанови генерального прокурора Святослава ПІСКУНА щодо закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

«Всупереч позиції захисників Леоніда КУЧМИ, прямо заявляю, що апеляційна скарга на Постанову Печерського районного суду м. Києва від 23 червня 2011 року, якою було скасовано Постанову генпрокурора ПІСКУНА С.М. про закриття відносно МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. кримінальної справи, була подана мною в інтересах МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. не з метою уникнення відповідальності останнім за вчинення ним нібито незаконного прослуховування кабінету екс-Президента КУЧМИ Л.Д., як це подається захисниками КУЧМИ Л.Д. засобам масової інформації, а з метою захисту МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. як свідка та здобутих ним аудіозаписів у кримінальній справі, порушеній Генпрокуратурою відносно КУЧМИ Л.Д», - наголошує адвокат.

Обґрунтовуючи необхідність подання апеляційної скарги, М.НЕДІЛЬКО зауважив, що адвокати Л.КУЧМИ намагаються будувати захист свого клієнта від пред’явленого йому обвинувачення шляхом визнання «плівок Мельниченка» неналежними доказами, тобто такими, що здобуті незаконним шляхом, а самого М.МЕЛЬНИЧЕНКА - неналежним свідком у вказаній кримінальній справі. За словами адвоката, процесуально це можливо зробити лише шляхом притягнення М.МЕЛЬНИЧЕНКА до кримінальної відповідальності «за його дії з документування вчинених Л.КУЧМОЮ та його оточенням злочинів».

«Ось чим пояснюється така активна поведінка і «відомих генералів», і народних депутатів та інших «активістів» щодо ініціювання перед Генпрокуратурою порушення відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА кримінальної справи за документування ним вчинених злочинів Л.КУЧМОЮ та його оточенням. Особисто я вважаю, що захист Л.КУЧМИ ініціюванням порушення кримінальної справи відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА не має на меті встановити, як вони заявляють, тих осіб, хто стояв за МЕЛЬНИЧЕНКОМ, хто йому сприяв у здійсненні прослуховування робочого кабінету екс-Президента Л.КУЧМИ і т.п., оскільки Л.КУЧМА їх наймав не для цього, а найняв саме для захисту від пред’явленого йому Генеральною прокуратурою України обвинувачення за ч. 3 ст. 166 КК України (в редакції 1960 року)», - наголосив адвокат.

М.НЕДІЛЬКО впевнений, що оскаржувана ним постанова Печерського районного суду Києва винесена суддею Р.КІРЄЄВИМ «з явним грубим порушенням» норм права, внаслідок чого є незаконною. Також вказана постанова є необ’єктивною, тому і підлягає скасуванню Апеляційним судом м. Києва, додав адвокат.

Він навів приклади порушень суддею Р.КІРЄЄВИМ Кримінально-процесуального кодексу при ухваленні цього рішення: відкриваючи судове провадження за скаргою адвокатів Л.КУЧМИ на постанову Генпрокурора С.ПІСКУНА про закриття проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА кримінальної справи, вказаний суддя не врахував, що стороною Л.КУЧМИ пропущений семиденний строк на її оскарження. Також, як стверджує М.НЕДІЛЬКО, Р.КІРЄЄВ не врахував те, що Л.КУЧМА не входить в коло тих процесуальних осіб, які, згідно з вимогами КПК України, мають право оскаржити вказану постанову Генпрокуратури.

Адвокат звернув увагу, що постанову ГПУ С.ПІСКУН підписав 1 березня 2005 року, і строк її оскарження сплив ще в березні 2005 року, а представники Л.КУЧМИ оскаржили цей документ у червні 2011 року, тобто майже через шість з половиною років. Крім того, Л.КУЧМА не є ані заявником, ані потерпілим, ані цивільним позивачем тощо у вказаній кримінальній справі, порушеній проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. «Так про яку об’єктивність та законність вказаної Постанови судді КІРЄЄВА Р.В можна говорити?», - запитує М.НЕДІЛЬКО.

«Єдине, в чому я певною мірою можу погодитися із захисниками Л.КУЧМИ, так це те, що шансів на задоволення Апеляційний судом м. Києва нашої апеляції у нас практично немає, тому що якщо захист Л.КУЧМИ «добився» постановлення суддею Р.КІРЄЄВИМ абсолютно незаконної та необ’єктивної, на нашу думку, постанови щодо закритої відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА кримінальної справи, то вони цілком можуть «добитися» і подібного рішення в апеляційній інстанції. Окрім того, чинна влада, на моє переконання, не дозволить, щоб на сьогодні будь-яке судове рішення в «політичній справі», прийняте суддею Печерського районного суду м. Києва Р.КІРЄЄВИМ, було скасовано апеляційною чи касаційною інстанцією - це буде говорити про необ’єктивність та некомпетентність вказаного судді, що буде використано, в першу чергу, Юлією ТИМОШЕНКО на її користь», - зауважив М.НЕДІЛЬКО.

«За таких обставин у Апеляційного суду м. Києва, на моє особисте переконання, не залишається іншого варіанту, як у задоволенні нашої апеляційної скарги відмовити та залишити в силі постанову, винесену суддею Печерського районного суду м. Києва Р.КІРЄЄВИМ про скасування постанови Генпрокурора про закриття відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА М.І. кримінальної справи за фактом прослуховування кабінету екс-Президента України Л.КУЧМИ», - вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вона була закрита. У постанові генерального прокурора С.ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня суд скасував постанову про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

14 липня адвокати Л.КУЧМИ повідомили, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО оскаржив до Апеляційного суду Києва рішення Печерського районного суду столиці щодо поновлення проти нього кримінальної справи.