Попову, Азарову і Пшонці радять піднятися з питання «Індару»

Екс-глава Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що з питання інсулінового заводу «Індар» потрібно «піднятися» Київській міській державній адміністрації, Кабінету міністрів і Генеральній прокуратурі.

Таку думку вона висловила в коментарі УНІАН з приводу ситуації навколо заводу «Індар»

Як відзначила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «ситуація із заводом «Індар» розпочалася ще у 2009 році. У 2008 році Фонд держмайна не дав добро на реалізацію даного пакету акцій у приватні руки. Те, що сьогодні відбувається із заводом, було закладено ще у 2008 році».

За словами екс-глави ФДМУ, у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров`я сьогодні готується до розгляду це питання, і іншим відомствам також треба розібратися з цією проблемою.

«Потрібно з цим питанням піднятися Київській міськадміністрації, Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі, з’ясувати, які були активи, на підставі яких розпоряджень активи були переведені у приватну власність. Те, що підприємство стратегічне і належить Міністерству охорони здоров`я, означає, що міністерству потрібно з цим питанням піднятися», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

У свою чергу президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила ПЕТРЕНКО з приводу роботи заводу «Індар» підкреслила, що «є питання, які я задаватиму Міністерству охорони здоров`я, Фонду держмайна, Комітету Верховної Ради».

Крім того, вона переконалася, що на заводі працює обладнання, проте чи «дозволяє це обладнання виробляти весь той спектр, про який заявив «Індар», мені судити не дано». «Це має бути державна комісія, якщо вона бажає зберегти підприємство як вітчизняного виробника», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

«Мене цікавить, чи буде якісною продукція, хто сьогодні здійснюватиме контроль над цією якістю, я і далі порушуватиму ці питання, хто сьогодні власник, чому дотепер держава не зацікавилася, коли зникли акції і бюджет пройшов, і хто прибрав до своїх рук пакет акцій для того, щоб здійснювати контроль», - підкреслила президент Міжнародної діабетичної асоціації України.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний момент підприємство випускає понад 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. За словами працівників заводу, 70% акцій «Індару», які раніше належали державі, зараз перейшли до приватних осіб.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

Проте, за інформацією колишнього керівництва заводу, частина робітників заводу оголосили безстроковий страйк.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.