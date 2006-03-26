Помер 46-річний директор компанії «Хостмастер» Мостовий

Вранці 25 березня від серцевого нападу помер 46-річний директор компанії «Хостмастер» Борис Мостовий. Про це повідомило УНІАН джерело в колах, наближених до компанії.

За словами співрозмовника, вранці 25 березня Б.Мостовому стало зле, о 6.00 приїхала «швидка допомога», лікарі якої констатували смерть від серцевого нападу.

Похорони Б.Мостового мають відбутися у вівторок, 28 березня, на Південному кладовищі в Києві.

Б.Мостовий був директором «Хостмастера» з лютого 2001 року.

Довідка УНІАН. ТОВ "Хостмастер" було засноване в 2001 році і виконувало обов`язки з адміністрування українського домена першого рівня – UA. Сьогодні до складу учасників ТОВ "Хостмастер" входять UA NCG, а також адміністратори більшості публічних доменів України, в т.ч. найбільш масових публічних доменів: COM.UA і KIEV.UA.