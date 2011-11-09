Міліція шукає власника паркана біля Верховної Ради

В рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металевий паркан біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в місті Києві.

«Це комплексна кримінальна справа, в якій також фігурує епізод зі знесенням паркану», - сказали в управлінні.

Як зазначили у главку, міліція направила до Київської міської державної адміністрації запит, у якому просить надати дані, кому належить паркан, встановлений навколо парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада біля Верховної Ради відбулась акція протесту «Вперед!», у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

Головне управління МВС України у Києві порушило кримінальну справу за фактом вчинення хуліганських дій та побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.

Сьогодні, 8 листопада, голова громадської організації «Наступ» Руслан СЕКЕЛА заявив, що міліція не має права порушувати кримінальну справу через зламаний 3 листопада учасниками акцій протесту паркан навколо будівлі Верховної Ради.

За словами Р.СЕКЕЛИ, згідно з законодавством України, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторис, проект, дозвіл Київської міської держадміністрації, архітекторів, санепідемстанції. «Тому що згідно з Державними будівельними нормами, паркан, який має більше метра, повинен мати проект. Той паркан, який стоїть біля Верховної Ради, - це незаконна архітектурна форма, юридично його не існує», - заявив Р.СЕКЕЛА.