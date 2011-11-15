Телеканалу «Рада» пропонують просвітити українців щодо НАТО і ЄС

Голова Підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Ірина ГЕРАЩЕНКО переконана, що на парламентському телеканалі «Рада» мають транслюватись інформаційні та просвітницькі програми, присвячені темі євроінтеграції України та співробітництва з НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ГЕРАЩЕНКО, про це вона сказала сьогодні під час комітетських слухань «Оцінка виконання Річної національної програми співробітництва (РНП) Україна-НАТО на 2011 рік: досягнення і недоліки».

«Верховна Рада України має бути більш залучена до кампанії інформування населення про євроінтеграцію та співпрацю з Альянсом. Не раціонально використовувати телеканал «Рада» виключно для розлогих інтерв’ю депутатів, натомість, може бути набагато більше користі, якщо парламентський канал даватиме суспільству більше інформації щодо розуміння процесів євроінтеграції та співробітництва з Альянсом. Від цього імідж усієї Верховної Ради лише виграє», - наголосила депутат

І.ГЕРАЩЕНКО і голова ВР Комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК запропонували у новоствореному Європейському центрі інформаційної підтримки («Інфоцентр») при Верховній Раді України проводити постійні навчальні семінари для журналістів щодо висвітлення міжнародної тематики, зокрема, теми євроінтеграції та співробітництва з НАТО. Особливо важливою така ініціатива є для регіональних мас-медіа, переконані депутати.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає позитивним той факт, що в українських ЗМІ зменшилась кількість негативної та агресивної інформації щодо НАТО.

При цьому вона наголосила, що інформація про Північноатлантичний альянс у медіа сьогодні в дефіциті. «У деяких українців залишається середньовічне уявлення про ці міжнародні структури, є брак реальної інформації про програми співпраці та угоди, що визначають діалог між Україною та європейськими організаціями», - наголосила депутат. Як приклад вона нагадала про важливі для боротьби з тероризмом спільні антитерористичні навчання СБУ і НАТО, що пройшли у вересні у Донецьку і яким медіа присвятили недостатньо інформації.

І.ГЕРАЩЕНКО також вважає, що більш прозорою має бути інформація про співпрацю органів влади з Євросоюзом та НАТО, а також про виконання Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2011 рік та Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки.

Вона зауважила, що на сьогодні відсутня інформація, як виконуються ці програми, і виступила з пропозицією подати депутатські запити до Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо використання коштів, виділених з бюджету на зазначені програми.