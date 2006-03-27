Остаточні дані Національного екзит-полу (уточнені)

За уточненими результатами національного екзит-полу’2006, проведеного Фондом „Демократичні ініціативи”, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, з високою імовірністю подолали 3% бар’єр і пройшли до Верховної Ради такі партії та блоки:

Партія регіонів – 31,0% ± 1,0% поданих голосів,

Блок Юлії Тимошенко – 23,9% ± 0,8% поданих голосів,

Блок “Наша Україна” – 15,5% ± 0,8% поданих голосів,

Соціалістична партія України – 5,4% ± 0,5 % поданих голосів,

Комуністична партія України – 3,3% ± 0,4% поданих голосів.

Такі дані оприлюднено на сайті exitpoll.org.ua.

Отримали близько 3% голосів, але величина похибки не дозволяє сказати, чи проходять до Верховної Ради, такі виборчі блоки:

Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» – 2,9%± 0,4% поданих голосів.

Народний блок Литвина – 2,7 ± 0,4% поданих голосів,

З великою ймовірністю не входять також:

Партія «Віче» – 2,1% ± 0,34% поданих голосів

Український Народний Блок Костенка і Плюща – 1,8%± 0,34% поданих голосів

Громадянський блок ПОРА-ПРП – 1,5% ± 0,3% поданих голосів

• «Опозиційний блок НЕ ТАК» – 1,2% ± 0,3% поданих голосів

Всі інші партії та блоки отримали менше 1%.

Проти всіх – 1,2% ± 0,3% поданих голосів.

Сумарно п‘ять партій і блоків, які можуть пройти до Верховної Ради отримали 79,2% усіх поданих голосів. Відповідно до цього, 450 місць у Верховній Раді можуть розподілитися таким чином:

Партія регіонів - 176 ± 4,

Блок Юлії Тимошенко - 136 ± 4,

Блок «Наша Україна» - 88 ± 3,

Соціалістична партія України - 31 ± 2,

Комуністична партія України - 19 ± 1.

Проте, з досить високою імовірністю можуть пройти до Верховної Ради ще два блоки: Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» і Народний блок Литвина.

Опитано 16444 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 1%.

Опитування проводилося незалежно інтерв’юерами КМІС і Центру Разумкова на виході з виборчих дільниць. Кожною службою було опитано близько 9000 респондентів у містах і селах на 150 виборчих дільницях (у цілому опитування проведено на 300 дільницях). Дані щодо двох масивів, які істотно не відрізнялися, було поєднано в спільний масив даних опитування. Зведення даних разом виконав Київський міжнародний інститут соціології.