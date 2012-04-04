Freedom House пустять сьогодні до Тимошенко

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на виконувача обов’язків начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євгена Бараша.Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, напередодні вона звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії із заявою про зустріч з представниками організації Freedom House.

Представники організації – виконавчий директор Freedom House Девід Креймер, віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон та науковий співробітник Роберт Нурік, які зараз перебувають з візитом в Україні, напередодні також звернулися до влади з проханням дозволити відвідати Ю.Тимошенко у колонії.

У повідомленні на сайті Юлії Тимошенко нагадують, що з моменту переведення Ю.Тимошенко з Лук`янівського СІЗО до Качанівської виправної колонії у Харкові в грудні 2011 року декілька європейських політиків зверталися до влади України з клопотанням про можливість відвідати екс-прем`єра. Проте жодного разу влада не надала відповідного дозволу.

Відмову у відвідуванні Ю.Тимошенко отримали посол Франції з прав людини Франсуа Зімере (у січні 2012 року), віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас (Швеція) та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса Ліндестам (у березні 2012 року), а також співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс Репс та Марієтта де Пурбе-Лундін (у березні 2012 року).

Депутат Європейського парламенту Павел Коваль (група європейських консерваторів та реформістів) 15 березня звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки з листом, в якому наполягав на наданні групі депутатів Європарламенту дозволу на зустріч з екс-прем`єром в Качанівській виправній колонії.

"Ситуація, в якій знаходиться Юлія Тимошенко, представляє великий інтерес для громадської думки в багатьох країнах Європейського Союзу. У ході візиту представники Комітету парламентського співробітництва делегації Україна-ЄС зможуть особисто поговорити з колишнім прем`єр-міністром та особисто ознайомитися з умовами її утримання. До складу цієї місії за згодою можуть увійти представники різних політичних груп", - йдеться у листі, направленому П.Ковалем генеральному прокурору України.

Євродепутат також зазначив, що поінформував голову комітету Європарламенту з питань закордонних справ Ельмара Брока про свої зусилля організувати зустріч з Ю.Тимошенко. "На мій погляд, - і я підкреслював це багато разів під час розмови з владою Україні - організація такого візиту є загальноприйнятою практикою, особливо коли мова йде про зустріч з людиною, яку добре знають і з якою співпрацювали члени Європейського парламенту", - наголосив П.Коваль.