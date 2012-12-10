Наливайченко: фіктивні антикорупційні комітети мають зникнути

Про це повідомили у прес-службі політика.

За словами В.Наливайченка, розмноження громадських організацій, які начебто борються з корупцією, але не мають чітких функцій і повноважень, призводить до небезпечних наслідків.

Як приклад він навів факт, коли 9 грудня в Одесі в одного із затриманих за розстріл двох людей у кафе вилучили посвідчення члена Антикорупційного комітету України.

«Громадських організацій, основна мета яких – забезпечити власників дорогих авто посвідченнями-всюдиходами, - десятки, якщо не сотні, і більшість з них паразитує саме на темі боротьби з корупцією, беручи участь у круглих столах і колегіях МВС, виголошуючи пафосні промови, «представляючи» Україну за кордоном. Різні структури типу Національного антикорупційного комітету при Президентові України є «братськими могилами» високопосадовців, що просто симулюють діяльність, а їх представники часто є першими кандидатами на антикорупційну люстрацію», - заявив В.Наливайченко.

Він зазначив, що таким чином в Україні тему боротьби з корупцією «забалакали до безпечного для корупціонерів рівня, а всі «відділи внутрішньої безпеки» чи «департаменти з боротьби» довели свою неефективність, і тому повинні відійти в минуле».

На переконання В.Наливайченка, Україні сьогодні потрібно дати інституційну відповідь на запитання, хто має боротися з корупцією.

«Для партії «УДАР» боротьба з корупцією є визначальною у боротьбі за європейський шлях розвитку України. На нашу думку, потрібні різке скорочення бюрократів, їхніх функцій та принципово нова структура – Антикорупційне бюро України», - зазначив В.Наливайченко.

За його словами, цей орган має бути підконтрольний і підзвітний парламенту. Крім того, АКБ має знаходитися поза системою виконавчої влади і стати єдиним органом боротьби з корупцією у державі. Водночас, продовжив В.Наливайченко, до керівництва АКБ - його наглядової ради - мають входити по троє представників від антикорупційних громадських організацій, від журналістів та посадовці АКБ.

«Переконаний, - зазначив екс-глава СБУ, - що публічне обговорення в парламенті цього питання відразу відсіче фальшивки типу Антикорупційного комітету».

Разом з тим В.Наливайченко наголосив, що на сайті АКБ повинні публікуватися всі декларації українських чиновників, вся інформація про державні закупівлі і тендери, а ненадання для АКБ такої інформації має стати підставою для звільнення чиновника та порушення кримінальної справи. Крім того, він підкреслив, що АКБ повинен мати повноваження слідства і затримання корупціонерів, і в цьому йому має допомогти матеріальна і кадрова база, передана із сьогоднішніх антикорупційних підрозділів МВС, СБУ та податкової.