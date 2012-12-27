Головне за день: огляд топ-новин

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Литвин пояснив, що очолив комітет ВР з волі Божої

Екс-спікер написав у Фейсбук, що погодився на посаду, хоча його й мучили сумніви. Також Литвин критично оцінив свою діяльність на посаді голови парламенту, але своєї провини в тому, що українці погано живуть не побачив.

Головний санлікар Росії звинувачує українських чиновників у маразмі

Керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявляє, що українським колегам забороняють з ним спілкуватися і називає новорічні свята «декадою жаху».

Суд вирішив, що Луценко достатньо здоровий, щоб сидіти в тюрмі

Суд відхилив клопотання адвокатів щодо звільнення Луценка. Тим часом тюремники показали скан заяви, в якій ув'язнений екс-міністр погоджується на операцію.

У Києві крижана брила вбила жінку

Киянка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом поперекового відділу хребта, забій грудної клітки, забій серця і травми внутрішніх органів, несумісні з життям. Крім того, в центрі Львова бурулька важко травмувала пішохода.

Вибух у Буковинському державному медуніверситеті: загинула людина

В одному з корпусів навчального закладу в Чернівцях пролунав вибух, в ході перевірки встановили, що вибухнула бойова граната, яка здетонувала і стала причиною загибелі чоловіка.

Українці назвали політиків року (опитування)

15,4% опитаних Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з соціологічною службою Центру Разумкова українців назвали Президента України Віктора Януковича політиком 2012 року, а 15,7% - «розчаруванням» року.

Прокуратура просить для Пукача довічне

Вимога засудити колишнього генерала міліції Олексія Пукача до довічного ув'язнення пов'язана з підривом авторитету України в світі через вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, запевняють у прокуратурі. А адвокат вдови Гонгадзе Валентина Теличенко переконує, що у справі Пукача ГПУ замовчує важливі обставини.

Українців залишилося 45,5 мільйона

Прогнозна чисельність населення України на 1 січня 2013 року становитиме 45 547 800 осіб., що на 42 900 осіб менше за показник середньої чисельності населення в 2012 році.

Азаров - про Арбузова: далі або вгору, або вниз

Прем'єр дав інтерв'ю українським телеканалам, в якому зазначив, що поганий той перший віце-прем'єр-міністр, який не хоче стати прем'єр-міністром. Азаров також пообіцяв не робити поблажок Королевській і зауважив, що для української економіки "життєво важливо" домовитися з країнами Митного союзу.