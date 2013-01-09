Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна картина дня у нашому огляді:

Кабмін відклав Каськіва і лижного інструктора на потім

Кабінет міністрів переніс розгляд питання про результати роботи комісії із проведення службового розслідування порушень під час підписання угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa про побудову LNG-терміналу.

Адвокат: Пукач наполягав, що, вбиваючи Гонгадзе, «мало не рятував Вітчизну»

За словами адвоката, «здорового глузду в словах Пукача, на мій погляд, було дуже мало. Скажу більше: деколи він ніс просто нісенітницю несусвітну. Але сповна реалізував своє право на виступ в дебатах.

Тимошенко ночувала у душі

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко на ніч не поверталася у свою палату в лікарні “Укрзалізниці” Харкова і ночувала у душовій кімнаті.

МЗС рекомендує українцям зважати на ситуацію з Аеросвітом

МЗС та закордонні дипломатичні установи вживають усіх можливих заходів для надання допомоги українцям.

Янукович вніс кандидатуру на посаду голови Нацбанку

Пізніше стало відомо, що апарат фракції Партії регіонів екстрено скликає депутатів фракції завтра до Верховної Ради на 9.45, за певною інформацією – для голосування за нового голову НБУ.

Тюремники відпустять Луценка у київську клініку

Ув’язненого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка буде направлено у київську клініку «Оберіг» після 15 січня.

Лист Тимошенко Януковичу принесли на Банкову

Група народних депутатів від “Батьківщини” передала до Адміністрації Президента України лист від екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

В той же час міжнародна громадська організація «Батьківщина», яку очолює чоловік екс-прем’єр-міністра України Олександр Тимошенко, закликала українську опозицію «не загравати із владою», а міжнародну громадськість - підтримати акцію громадської непокори, яку оголосила Юлія Тимошенко.

ЗМІ: Батько кандидата на посаду голови НБУ працює в Газпромі

Як сказано на сайті "Газпрому", Соркін обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту з інвестицій і будівництва російського ВАТ "Газпром".

Янукович призначив нового голову СБУ

Текст відповідного указу від 9 січня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент забрав губернатора на Банкову і призначив наступника

Віктор Янукович звільнив Сергія Ларіна з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації і призначив на його місце Андрія Ніколаєнка.