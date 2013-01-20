Суддя ЄСПЛ: Україна не виконала 95% рішень Євросуду

Про це заявив суддя Європейського суду з прав людини Станіслав Шевчук в ефірі телеканалу ТВі.

"Якщо подивитися статистику Комітету міністрів Ради Європи... Це орган, який наглядає і контролює виконання рішень Європейського суду в Україні. Так от, статистика: 900 рішень по суті продовжують перебувати на контролі. Із них 736 рішень - "посилений контроль". Це означає, що більше 95% рішень, прийнятих по Україні, досі не виконані", - зазначив суддя, якого цитує Кореспондент.

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Шевчук вважає, що українська правова система не може впоратися з тим, щоб забезпечити виконання Європейської конвенції з прав людини в Україні.

"Коли була підписана в 1950-му році Конвенція в Римі, була така ідея, щоб виставити, підняти основні цінності західноєвропейського суспільства, як прапор, на боротьбу проти комунізму і для запобігання повернення нацизму. Був встановлений мінімум прав людини, розраховуючи, що національні правові системи забезпечать його максимум в Західній Європі. І, звичайно, так воно і було. Європейський суд реагував виключно на дуже серйозні випадки", - пояснив Шевчук.

При цьому суддя додав, що після розпаду СРСР і входження до Ради Європи нових країн, в тому числі України, вищезгаданий мінімум для Західної Європи виявився максимумом для наших правових систем.