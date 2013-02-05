Хор і дипломати пішли з ВР

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України від фракції “УДАР” Ольга Бєлкова та Марія Іонова зайшли в дипломатичну ложу парламенту і спілкувалися з дипломатами.

Вони, скоріш за все, виклали позиції опозиції з приводу ситуації в парламенті, і пояснили, що блокування трибуни відбувається через те, що провладна більшість не погоджується на вимогу включити сенсорну кнопку для голосування.

Після цього по суті всі дипломати покинули гостьову ложу.

На даний час також хор ім. Верьовки, який мав виконувати Гімн України під час відкриття другої сесії сьомого скликання, залишив центральний балкон.

Опозиція продовжує блокувати трибуну та президію парламенту.

Народні депутати від фракції “УДАР” передали своїм колегам, які блокують президію парламенту, дві упаковки з водою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування.

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

На даний час біля трибуни та президії близько 70-80 депутатів.

У президії опозиціонери повісили плакат з написом: “Рада гниє з Рибака”, на самій президії - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложі уряду прикріплений плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложі помічників - плакати “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” та “Кнопкодавам — ні!”.