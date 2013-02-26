ЄС може закрити очі на Тимошенко, якщо влада виконає решту умов - експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт, співробітник Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.

Він зазначив, що Євросоюз, незважаючи на проблеми в Україні, послідовно демонструє бажання продовжувати співпрацю з українською владою, підтвердженням чого є вчорашній саміт Україна-ЄС.

"Я думаю, що компроміс, який би полягав у тому, аби Тимошенко залишилася в тюрмі, є можливим, бо ЄС чітко сигналізує, що хоче співпрацювати з Україною, незважаючи на наявні проблеми", - сказав експерт.

А.Шептицький нагадав, що Угода про асоціацію може набути чинності лише після її ратифікації, а це залишає в руках європейських політиків важіль впливу на українську владу, в тому числі у справі Ю.Тимошенко.

Експерт також звернув увагу, що європейські політики не ставлять головною умовою для підписання Угоди про асоціацію вирішення якоїсь однієї проблеми, адже існує цілий список із 19 вимогами, які Україна має виконати.

"Якщо ставиться одна умова - то це категорична справа "так або ні", а якщо кілька - то можна виконати половину... ЄС може погодитися на таку логіку", - вважає А.Шептицький.

Водночас він назвав успіхом української влади той факт, що їй вдалося підтримати діалог з Європейським Союзом, відзначивши, що для європейських політиків вступ України до Митного союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю став би геополітичною поразкою.

"Об'єктивно, за нинішньої внутрішньо політичної ситуації в Україні - це успіх української влади, що їм вдалося продовжувати спілкування з ЄС. Більше того, я б сказав, що цей діалог є несподівано конкретним", - додав А.Шептицький.

Він також назвав викликом для української влади виконати висунуті їй умови до травня цього року, назвавши це реальним, якщо влада дійсно захоче це зробити.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.

Учора, 25 лютого, у спільній заяві за результатами 16-го саміту Україна-ЄС, лідери України та Європейського Союзу висловили сподівання на досягнення Києвом до початку травня прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

У документі зазначається, що лідери підтвердили свою відданість підписанню парафованої Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, щойно Україна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах: реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

“Для досягнення цієї мети Україна налаштована діяти у відповідності до сфер/положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року”, - сказано у заяві.