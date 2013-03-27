Генпрокурор розповів у Страсбурзі про національні особливості України

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це В.Пшонка сказав під час Консультацій високого рівня щодо реформи органів прокуратури в Україні, що проходять у Страсбурзі.

Генпрокурор подякував керівництву та представникам Ради Європи за постійну допомогу та консультації під час розробки нового Кримінального процесуального кодексу України.

«Підготовка і прийняття цього документу стало для України важливим етапом на шляху до відповідності нашого кримінально-процесуального законодавства європейським стандартам. Мені дуже приємно чути оцінки експертів з цього приводу, в яких ви відзначаєте КПК України як один їх кращих в Європі», - сказав генпрокурор.

Він також запевнив учасників заходу в тому, що Україна «не має наміру і не буде зупинятися тільки на етапі реалізації норм нового КПК».

«На сьогоднішній день Президентом України чітко визначені основні напрямки євроінтеграційних процесів у нашій країні, які передбачають, зокрема, реформування судової системи, органів прокуратури та органів внутрішніх справ. Всі ці напрямки є не тільки пріоритетними, але і їх реалізація знаходяться під особистим контролем глави держави», - додав В.Пшонка.

Крім того, він наголосив, що реформування органів прокуратури України має відбуватися з урахуванням національних особливостей.

«Впевнений, що ви зі мною погодитеся, у тому, що ідеальної моделі органів прокуратури в світі не існує. Адже кожна з них має свої переваги і свої недоліки. Феномен сучасної української прокуратури, як органу публічної влади, ми визначаємо в контексті соціально-політичних умов її організації та функціонування, національних традицій і особливостей правової культури держави. На моє глибоке переконання, зміна правового статусу, структури, завдань та функцій прокуратури в сучасних історичних умовах життя нашої держави має здійснюватися гармонійно, за допомогою синхронного та ефективного реформування судової і правової систем», - зазначив В.Пшонка.

Він також додав, що такий підхід сьогодні ставить перед законодавцями питання не тільки про місце і роль прокуратури, але також й про, можливо, нове визначення правового статусу органів прокуратури.

У Консультаціях високого рівня щодо реформи органів прокуратури в Україні бере участь українська делегація у складі В.Пшонки, керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрія Портнова, першого заступника голови Верховної Ради України Ігоря Калетніка.

Участь у заході від Ради Європи, зокрема, беруть Генеральний секретар Ради Європи Торбьйорн Ягланд, генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Філіпп Буайа, секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, начальник Управління незалежності та ефективності правосуддя Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Стефан Лєйенбержер, директор Директорату прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістос Гіакомопулос та інші.