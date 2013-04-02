Головне за день 02.04: огляд топ-новин

Суд розпочав розгляд касації Луценка

Вищий спецсуд розпочав розгляд касаційної скарги на вирок Луценку, якого сьогодні привезли до Києва. Під час судового засідання екс-міністр попросив суд надати йому можливість вільно спілкуватися із захисниками поза скляною огорожею, за якою він перебуває в залі суду. Також Луценко закликав суд не ганьбити українську міліцію обвинуваченнями у незаконності організації ним святкування Дня міліції в 2008-2009 роках.

Під ВР зібралося близько 4 тисяч протестувальників

Близько 4 тисяч протестувальників зібралися під Верховною Радою України на мітингу з вимогою проголосувати за оголошення у Києві виборів мера та депутатів Київради. Мітинг пройшов без конфліктів.

У суді розпочався допит Тарути

В Апеляційному суді Києва із запізненням на півгодини розпочався судовий допит свідка захисту Сергія Тарути у рамках справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня. Тарута заявив, що між Тимошенко і Щербанем не було конфлікту.

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України до 1%

Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у поточному році до 1%.

ВР відмовилася призначити вибори в Києві на 2 червня (відео)

Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Після оголошеної перерви опозиція знову заблокувала трибуну Верховної Ради.

Тягнибок заявляє, що у серпні влада хоче провести референдум

Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявляє, що у серпні влада планує провести загальноукраїнський референдум, на якому змінити процедуру виборів Президента, передбачивши лише один тур, та вибори до парламенту, зробивши його двопалатним. У свою чергу О.Єфремов натякнув на те, що Раду таки добре було б обирати за мажоритаркою, аби ніякі партійні "хулігани" не бігали по парламенту, зриваючи засідання.