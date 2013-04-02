Головне за день 02.04: огляд топ-новин
Луценка потримали в "акваріумі", суд допитав Таруту, Рада провалила голосування за столичні вибори, а в опозиції заявляють, що влада готує референдум наприкінці літа.
Суд розпочав розгляд касації Луценка
Вищий спецсуд розпочав розгляд касаційної скарги на вирок Луценку, якого сьогодні привезли до Києва. Під час судового засідання екс-міністр попросив суд надати йому можливість вільно спілкуватися із захисниками поза скляною огорожею, за якою він перебуває в залі суду. Також Луценко закликав суд не ганьбити українську міліцію обвинуваченнями у незаконності організації ним святкування Дня міліції в 2008-2009 роках.
Під ВР зібралося близько 4 тисяч протестувальників
Близько 4 тисяч протестувальників зібралися під Верховною Радою України на мітингу з вимогою проголосувати за оголошення у Києві виборів мера та депутатів Київради. Мітинг пройшов без конфліктів.
У суді розпочався допит Тарути
В Апеляційному суді Києва із запізненням на півгодини розпочався судовий допит свідка захисту Сергія Тарути у рамках справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня. Тарута заявив, що між Тимошенко і Щербанем не було конфлікту.
Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України до 1%
Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у поточному році до 1%.
ВР відмовилася призначити вибори в Києві на 2 червня (відео)
Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Після оголошеної перерви опозиція знову заблокувала трибуну Верховної Ради.
Тягнибок заявляє, що у серпні влада хоче провести референдум
Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявляє, що у серпні влада планує провести загальноукраїнський референдум, на якому змінити процедуру виборів Президента, передбачивши лише один тур, та вибори до парламенту, зробивши його двопалатним. У свою чергу О.Єфремов натякнув на те, що Раду таки добре було б обирати за мажоритаркою, аби ніякі партійні "хулігани" не бігали по парламенту, зриваючи засідання.