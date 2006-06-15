Кияни назвали найпотворніший будинок столиці (фото)

Архітектор, президент «Клубу естетичної непокори» Лариса СКОРИК назвала переможця в конкурсі «Найпотворніший архітектурний об`єкт року». Ним став будинок по вул. Грушевського, 9-А в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Л.СКОРИК повідомила, що Українським товариством охорони пам`ятників історії і культури спільно з «Клубом естетичної непокори» було проведено опитування жителів Києва, за результатами якого і було визначено архітектурний об`єкт, зведення якого завдало найбільшої шкоди вигляду міста цього року.

На її думку, цей будинок «може стати предтечею того, що може відбутися на київських схилах Дніпра в майбутньому».

У свою чергу, заступник голови Українського товариства охорони пам`ятників історії і культури Микола ПАРХОМЕНКО зазначив, що необхідно запобігти неконтрольованій забудові прибережної частини Києва, яка завдає непоправної шкоди історико-архітектурним пам`ятникам і паркам міста. «Скоро Київ може перестати бути найзеленішою столицею Європи, а ми не зможемо більше милуватися правобережними схилами Дніпра і банями, що підносяться над ними”, - сказав М.ПАРХОМЕНКО. Він також повідомив, що вже існує план будівництва будинку, подібного до розташованого на вул. Грушевського, 9-А - по вул. Січневого повстання, 11.

Кажучи про інших претендентів конкурсу на «Найпотворніший архітектурний об`єкт року», Л.СКОРИК назвала будівництво будинку на Поштовій площі. «Проти цього проекту виступала не тільки громадськість, але і професіонали, проте його будівництво все ж таки було розпочато», - зазначила архітектор.

У зв`язку з цим М.ПАРХОМЕНКО висловив думку про необхідність створення в Києві органу, «за яким було б останнє слово щодо того або іншого архітектурного проекту. Так, як зараз рішення ухвалюються Головкиївархітектурою, яка, часто, лобіює чиїсь бізнес-інтереси».

Довідка УНІАН. Проект будівництва житлового комплексу на вул. Грушевського, 9-А, затверджений Головкиївархітектурою в 2003 році, передбачав будівництво одного будинку заввишки 15 поверхів (центральної секції) і 9 поверхів (бічних).

Після цього замовник двічі подавав проект на коригування до Головкиївархітектури для підвищення поверховості і будівництва другої черги комплексу на прилеглому майданчику.

Не одержавши позитивного висновку Київдержекспертизи, замовник продовжив будівництво, і на сьогодні побудована центральна секція висотою у 22 поверхи і бічні - в 11 поверхів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив за знесення цієї будівлі: "Це архітектурне творіння, яке треба зняти до нуля, щоб кияни спокійно жили".

Відомі архітектори і громадські організації не раз зверталися до керівництва країни з проханням розібратися з порушеннями законодавства при забудові історичного центру Києва.

У липні 2005 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного надання земельної ділянки для будівництва будинку в Києві на вул. Грушевського, 9-А.

У серпні 2005 р. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації зобов`язало замовника будівництва знести зайві поверхи в житловому комплексі на вул.Грушевського, 9-А.

11 жовтня 2005 р. Київрада зобов`язала ТОВ «Інвест» зменшити поверховість будинку по вул. Грушевського, 9-А.

12 травня 2006 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що планує почати новий судовий розгляд відносно будівництва житлового будинку на вул. Грушевського, 9-А. Мер Києва також відзначив, що міські власті планують обмежити висотність будівель, що зводяться в історичному центрі міста.