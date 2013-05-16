ЗМІ: Лазаренко залишиться в США

Очікується, що до кінця місяця Павло Лазаренко вийде на волю після піврічного перебування в камері міграційного ізолятора в каліфорнійському містечку Аделант.

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- Ми сподіваємося, що до кінця місяця вирішиться питання про статус Павла Івановича і суд надасть йому право тимчасового проживання в США. Адже в Україну йому повертатися не можна, немає відповідних умов, - розповів виданняю "Комсомольськая правда в Украине" заступник голови партії "Громада" Олег Оленюк.

Плани Павла Лазаренка на волі поки не відомі. Швидше за все, весь вільний час він присвятить родині, зазначає КП.

Довідка УНІАН. Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

Лазаренка було заарештовано у США в лютому 1999 року з панамським паспортом, він провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що боїться за своє життя.

Американська прокуратура звинувачувала Лазаренко у здирництві, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів.

1 листопада 2012 року завершився термін його ув'язнення в США. 24 жовтня 2012 р. адвокат Марина Довгопола заявила, що її клієнт повернеться до України, проте конкретні терміни прогнозувати вона не береться.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Лазаренка буде заарештовано, коли тільки опиниться на території України.

8 листопада 2012 р. Довгопола повідомила, що Лазаренко подав клопотання до Імміграційного суду міста Сан-Франциско про надання йому тимчасового статусу на право перебування на території США. Вона відзначила, що зараз П.Лазаренко перебуває у державному закладі, який використовується імміграційною службою США для утримання осіб, стосовно яких вирішуються питання про право перебування на території цієї країни.

18 січня 2013 генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році, і екс-прем'єру Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

15 травня суд у режимі відеоконференції допитав колишнього помічника і бізнес-партнера Лазаренка Петра Кириченка, який проживає в США. Кириченко заявив, що особисто передав Олександру Мільченку на прізвисько «Матрос» гроші за вбивство Щербаня. «Він подзвонив і сказав, що він виконав роботу для Тимошенко і Лазаренка. Сказав, що це дуже серйозно, і сказав, за що саме, — вбивство Щербаня», - сказав Кириченко.

Кириченко стверджує, що Лазаренко передав йому півмільйона доларів готівкою з власного сейфу, яку він одразу ж відвіз Мільченку.

Після допиту перший заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олег Пушкар заявив, що ГПУ хоче допитати Лазаренка у справі про вбивство Щербаня.