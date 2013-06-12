Головне за день: огляд топ-новин

Меркель обіцяла поскаржитися Обамі на глобальне інтернет-стеження

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла обговорити деякі аспекти американської системи стеження під час її зустрічі з Президентом США Бараком Обамою, що відбудеться на наступному тижні у Берліні. Тим часом компанії Google, Facebook і Microsoft, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами, попросили в американського уряду дозволити їм розкрити інформацію про запит спецслужб щодо даних клієнтів цих компаній.

Кармазін: суд наказав вилучити посвідчення нардепів у Домбровського і Балоги

Окружний адміністративний суд Києва 11 червня зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН народний депутат кількох попередніх скликань Юрій Кармазін. У партії "Єдиний центр" судове рішення про вилучення посвідчень назвали «політичним замовленням влади». Домбровський заявив, що рішення має не юридичний, а політичний характер.

У Москві пройшов Марш проти катів

У Москві відбулася опозиційна хода «Марш проти катів» на підтримку обвинувачених у "болотній справі". Дані про чисельність акції різняться: опозиціонери вважають, що учасників було 30 тис., а ГУВС - що на піку чисельність акції досягла всього 6 тис. осіб.

Кучма розуміє, що Януковичу «важко жити між молотом і ковадлом»

Екс-Президент України Леонід Кучма вважає, що на сьогоднішній день немає чіткої впевненості в тому, що Митний союз зможе нормально працювати, і представники української сторони мають все ретельно зважити, перш ніж ухвалювати якесь рішення про співпрацю з цим об'єднанням. На його думку, «найважча проблема сьогодні у влади і у Президента — треба ухвалювати стратегічне рішення, тому що сьогодні між молотом і ковадлом не можна далі жити, кудись потрібно притулитися, до якогось берега».

Поляк здійснив акт самоспалення біля канцелярії Туска

Сьогодні у Варшаві поляк здійснив акт самоспалення перед канцелярією голови уряду Польщі Дональда Туска. Чоловік не мав з собою жодних плакатів та не пояснив, чому він це зробив.

Україна з початку року скоротила транзит російського газу на 16%

Транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-травні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 16% - до 31,121 млрд куб. м. Також повідомляється, що Україна в січні-травні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,3% - до 23,856 млрд кубометрів із 25,747 млрд кубометрів.

Завтрашній візит прем’єр-міністра Литви в Україну скасували

Прем’єр-міністр Литви під час свого візиту до України мав зустрітися з низкою українських високопосадовців, зокрема главою українського уряду Миколою Азаровим та спікером Верховної Ради Володимиром Рибаком.

Податківці провели обшук в офісі WebMoney і заблокували рахунки

Державна податкова служба у Києві провела обшук в офісі компанії, що надає послуги моментальних інтернет-розрахунків WebMoney, розташованому на вулиці Марини Раскової в Києві. У той же час, на офіційному сайті Міндоходов повідомляється про ліквідацію "незаконної схеми на ринку електронних платежів".