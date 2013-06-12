Меркель обіцяла поскаржитися Обамі на глобальне інтернет-стеження

Про це повідомляє New Europe із посиланням на Washington Post.

Коментуючи майбутню зустріч із американськими високопосадовцями у четвер, 13 червня, віце-президент Єврокомісії заявила: "Чітка правова основа для захисту персональних даних не є розкішшю або перепоною, а є фундаментальним правом".

Водночас, як пише газета, канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла обговорити деякі аспекти американської системи стеження під час її зустрічі з Президентом США Бараком Обамою, що відбудеться на наступному тижні у Берліні.

У публікації зазначається, що починаючи з 2007 року, розроблена американськими урядом секретна програма для онлайн-стеження PRISM скачувала дані із серверів Міністерства оборони США, а також надавала постійний доступ до даних Facebook, Microsoft, Google, Apple.

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На думку американських урядовців, це стеження є законним. Так, юридичною основою діяльності PRISM є закон про нагляд Зовнішньої розвідки від 1978 р. Саме він дозволяє фізичне і електронне спостереження за іноземними державами та їх агентами, включаючи і американських громадян.

В свою чергу Guardian пише, що програма стеження PRISM дозволяє класифікувати і навіть відображати у вигляді графіків різноманітну інформацію, отриману з комп’ютерних та телефонних мереж в тій чи іншій країні.

Країною, по якій була зібрана найбільша кількість інформації у травні поточного року, був Іран - більш ніж 14 млрд розвідувальних фрагментів, потім Пакистан - 13,5 млрд. Третє місце займає Йорданія, один з найближчих арабських союзників Америки, - 12,7 млрд, четверте Єгипет - 7,6 млрд, п'яте місце посідає Індія з 6,3 млрд. файлів.