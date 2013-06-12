Меркель обіцяла поскаржитися Обамі на глобальне інтернет-стеження
Віце-президент Європейської комісії Вівіен Редінг порушить питання про відповідність програми стеження PRISM європейським принципам захисту персональних даних.
Про це повідомляє New Europe із посиланням на Washington Post.
Коментуючи майбутню зустріч із американськими високопосадовцями у четвер, 13 червня, віце-президент Єврокомісії заявила: "Чітка правова основа для захисту персональних даних не є розкішшю або перепоною, а є фундаментальним правом".
Водночас, як пише газета, канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла обговорити деякі аспекти американської системи стеження під час її зустрічі з Президентом США Бараком Обамою, що відбудеться на наступному тижні у Берліні.
У публікації зазначається, що починаючи з 2007 року, розроблена американськими урядом секретна програма для онлайн-стеження PRISM скачувала дані із серверів Міністерства оборони США, а також надавала постійний доступ до даних Facebook, Microsoft, Google, Apple.
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На думку американських урядовців, це стеження є законним. Так, юридичною основою діяльності PRISM є закон про нагляд Зовнішньої розвідки від 1978 р. Саме він дозволяє фізичне і електронне спостереження за іноземними державами та їх агентами, включаючи і американських громадян.
В свою чергу Guardian пише, що програма стеження PRISM дозволяє класифікувати і навіть відображати у вигляді графіків різноманітну інформацію, отриману з комп’ютерних та телефонних мереж в тій чи іншій країні.
Країною, по якій була зібрана найбільша кількість інформації у травні поточного року, був Іран - більш ніж 14 млрд розвідувальних фрагментів, потім Пакистан - 13,5 млрд. Третє місце займає Йорданія, один з найближчих арабських союзників Америки, - 12,7 млрд, четверте Єгипет - 7,6 млрд, п'яте місце посідає Індія з 6,3 млрд. файлів.