Головне за день: огляд топ-новин

Сноуден міг передати ЗМІ до 200 тисяч секретних документів

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден міг передати засобам масової інформації до 200 тисяч секретних документів американських спецслужб. Про це повідомив глава Агентства національної безпеки (АНБ) США генерала Кіт Александер.

Пилипишин порушив свою обіцянку і подався на вибори

Віктор Пилипишин подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у 223-му окрузі. Як відомо, Пилипишина судять за рішення прийняті ним на посаді глави Шевченківської рай адміністрації Києва. Раніше екс-кандидат у депутати по 223 округу на виборах 2012 року заявив, що піде на перевибори тільки після рішення суду.

Яценюку та Луценкам не дозволили зустрітися з Тимошенко

Лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Ірину та Юрія Луценків не пустили у лікарню до екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. До них вийшла жінка в білому халаті та сказала, що у Тимошенко ГРВІ і через це вона не рекомендує проводити цю зустріч, повідомили у "Батьківщині". У ДПТС розповіли, що екс-прем"єр захворіла і побачення скасовані, аби уникнути погіршення стану її здоров"я. Для того, щоб розібратися в ситуації, що склалася, депутати викликали наряд міліції. Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками, а захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що тюремники юридично не мали права скасовувати цю зустріч.

В Україні виявили близько 3,5 тисяч злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми

В Україні за 15 років виявлено 3,5 тис. злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, повідомив начальник управління ГПУ Антон Столітній

МОК оголосив 6 міст-претендентів на проведення Олімпіади-2022

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список із шести міст, які претендуватимуть на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. У конкурсі за право стати господарем зимових Олімпійських ігор братимуть участь Алмати (Казахстан), Пекін (Китай), Краків (Польща), Львів (Україна), Осло (Норвегія) і Стокгольм (Швеція).

Віце-президент Європарламенту оцінює шанси на підписання асоціації в 51%

Віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич оцінює у 51% шанси на підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. "Я вірю, бо є людиною великої віри та стараюся дивитися оптимістично на світ, але також тому, що вчора було спільне засідання депутатів Європарламенту та Верховної Ради України, на якому навіть з вуст представників Партії регіонів лунали оптимістичні (прогнози)", - сказав Протасевич, який є представником польської партії влади "Громадянська платформа".

Нафтогаз відновив закупівлю газу в Росії - Газпром

НАК "Нафтогаз України" припинив відбір газу з підземних сховищ і відновив закупівлю російського газу. Про це заявив журналістам голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер. Згодом у "Нафтогазі" підтвердили цю інформацію. Нагадаємо, раніше міністр Ставицький заявив, що Україна до кінця року може не купувати російський газ "завдяки Богові і теплій погоді".

В Україні очікується рекордний урожай - Азаров

Урожай зернових поточного року перевищить 61 млн тонн і стане рекордним за всі роки, заявив Азаров. “Хоча ще не повністю завершені осінньо-польові роботи, нам треба прибрати ще близько 700 тис. га зернових, вже абсолютно очевидно, що ми завершимо цей рік з рекордним за всі роки урожаєм. Він буде більшим за 61 млн тонн”, - написав прем'єр у Фейсбук.

Румунія обмежила ввезення товарів українцями

З 1 до 15 листопада цього року проводиться експеримент, за яким кожен громадянин письмово декларує товар, який переміщує територією Румунії. Співробітники митної служби Румунії здійснюють перевірку та внесення інформації до спеціальних баз даних. А з 15 листопада відповідне нововведення запроваджується в усіх пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні.

Країни МС можуть самостійно вводити мита у торгівлі з Україною - джерело

Вища Євразійська економічна рада на рівні президентів країн Митного союзу ухвалила рішення, яке дає право кожному з членів МС (Росія, Білорусь, Казахстан) самостійно ухвалювати рішення про введення захисних заходів стосовно України, у тому числі і у вигляді мит, якщо її участь у зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом зможе завдати збитку промисловості цієї країни, повідомило УНІАН джерело, знайоме з результатами останнього засідання Вищої економради.