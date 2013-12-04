В Росії заявляють, що НАТО драматизує ситуацію з протестами в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здивований заявою НАТО про неприпустимість силового розгону демонстрацій в Україні і необхідність діалогу.

Про це повідомляє РІА Новости.

За словами Лаврова, заява НАТО щодо України створює викривлену картину подій, що відбуваються в країні.

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«Я не знаю, навіщо НАТО приймає такі заяви, не знаю, навіщо пан Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО, відповідає на питання - чи може Росія ввести війська на Україну? Не знаю, навіщо такі питання ставляться. Здається, це створює викривлену картину», - сказав Лавров журналістам. За словами міністра, такого роду сигнали «можуть викликати у запалених мізках зовсім неправильне розуміння того, що відбувається».

У заяві Північноатлантичного альянсу щодо України йдеться про неприпустимість силового розгону демонстрацій і необхідність діалогу.