Азаров каже, що влада готова включити опозицію до складу делегації в Брюссель

Уряд готовий включити представників опозиції до складу робочої групи, яка у Брюсселі проведе переговори щодо підготовки плану імплементації парафованої Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом.

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«Уряд готовий включити до складу української делегації, яка їде в Брюссель, представників опозиції. Давайте разом брати участь у напрацюванні підходів у переговорах з ЄС», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Брюсселю на переговори щодо підготовки плану імплементації парафованої Угоди про асоціацію Україна-ЄС, так званої “Дорожньої карти”, відбула робоча група на чолі з заступником голови НБУ Миколою Удовиченком.