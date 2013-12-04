Азаров заявив, що влада готова провести круглий стіл з опозицією

Уряд готовий провести круглий стіл з представниками опозиційних сил та громадськості з метою врегулювання політичної ситуації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом, який прибув у Київ для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

На тему: Азаров каже, що влада готова включити опозицію до складу делегації в Брюссель

Азаров зазначив, що головною умовою конструктивного проведення круглого столу має стати розблокування всіх адміністративних будівель.

Крім того, до місць, де проводяться масові мітинги, не повинні допускатися провокатори.

«За таких умов ми готові хоча б завтра сісти за стіл», - сказав Азаров.