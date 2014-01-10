Експерт: Розвиток інтернету забезпечить доступ населення до об'єктивної інформації

Так вважає директор Інституту медіа права Тарас Шевченко.

«Для багатьох активних і свідомих громадян новини в інтернеті, на тих сайтах, яким вони довіряють, є первинним джерелом інформації про Євромайдан», - підкреслив експерт.

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За словами Шевченка, саме в Інтернеті зосереджені найбільш активні верстви населення.

«Ключовим є інформаційний вплив на найбільш активне населення, а решта людей схильні довіряти авторитетам. Не потрібно впливати на всі 100% громадян. Досить 30%, щоб створити критичну масу, за якою потягнуться всі інші», - підкреслив директор Інституту медіа права.

На думку експерта, подальше розширення доступу в Інтернет, особливо у сільській місцевості та серед малозабезпечених верств населення, є важливим фактором для забезпечення вільного доступу населення України до незаангажованої інформації. Таким чином, для сприяння вільного доступу до інформації всіх жителів країни необхідно сприяти проникненню інтернету.

За даними Міжнародного союзу електрозв'язку, в 2013 році Інтернетом користувалися 2,7 млрд осіб, або 38,8% світового населення. Однак у країнах, що розвиваються, доступ в Інтернет залишається обмеженим: всесвітньою мережею там користувалися тільки 30,7% населення, у той час як у розвинених країнах цей показник становив 76,8%. В Україні, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, Інтернетом користується 49,8% дорослого населення. При цьому 52% користувачів Мережі проживають в містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, а в селах - лише 19%.