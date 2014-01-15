Мюнхенська конференція може вивести Україну з політичної кризи

Дискутантом виступлять 18 глав держав і урядів, понад півсотні міністрів закордонних справ, а також десять керівників міжнародних організацій. Те, що "українське питання" фігурує в якості пріоритетного в порядку денному конференції створює " вікно можливостей " для вирішення політичної кризи в Україні, вважають експерти.

Міжнародний Фонд «Єдиний світ» виступив з ініціативою залучити до розв'язання політичної кризи в Україні підписантів Будапештського меморандуму 1994 року про гарантії безпеки України у зв'язку з її відмовою від ядерної зброї. Ймовірно, що ця тема стане однією з ключових під час Мюнхенської конференції.

Згідно з Будапештським меморандумом, США, Великобританія і Російська Федерація надали Україні гарантії безпеки в справі її демократичного розвитку, територіальної цілісності і економічної самостійності. Тепер настав час ці гарантії безпеки зажадати не тільки на Заході, але й на Сході.

На думку Едуарда Прутніка, Голови Правління Міжнародного Фонду «Єдиний світ», «враховуючи нинішню ситуацію, необхідно говорити про залучення до внутрішньополітичного діалогу не тільки ЄС і США, а й Росії. Не можна ігнорувати значну частину населення, яка підтримує євразійську інтеграцію України. Предметом переговорного процесу мають стати не тільки і не стільки інтеграційні перспективи України, а розробка і вживання заходів, спрямованих на подолання кризи».

Також голова правління Міжнародного фонду «Єдиний світ» Едуард Прутнік на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що « пошук рішення не передбачає швидких і простих рішень. Можна моделювати різні конструкції переговорного формату для посередників або спостерігачів. Але головне почати діалог в середині країни. Ми самі повинні визначити прийнятну порядок діалогу і погодитися на взаємні поступки. І роль громадянського суспільства тут як ніколи велика.

Антон Фінько, експерт Київського інституту політичних досліджень і конфліктології вважає, що звернення до міжнародних посередників, таким як США, Росія чи Великобританія безсумнівно має знизити градус в країні протистояння і сформувати якусь позитивну повістку.

"Таких глобальних гравців наші політики будуть сприймати набагато серйозніше ніж представників євробюрократії.

Однак, будь-яка спроба залучати іноземних посередників до вирішення наших внутрішньополітичних проблем - це виклик суверенітету України як держави", - заявив Фінько.

Також Фінько додав, що набагато більшою результативністю користувався б діалог прихильників євроінтеграції та євразійської інтеграції.

"Такий діалог, незважаючи на те, що ми неодноразово були свідками телевізійних баталій навколо теми ЄС чи МС, насправді не проходив Предметної спору не було Було зіткнення пропагандистських штампів», - Вважає Фінько.

"Вважається, що Вашингтон, Брюссель і Москва як гаранти й посередники можуть успішно доповнювати зусилля один одного:. США - глобальний лідер, ЄС робить перші самостійні кроки в питаннях забезпечення регіональної безпеки, Росія - безумовний лідер пострадянського простору Перехід від безрозсудного протистояння до взаємовигідної кооперації з вироблення шляхів виходу з української політичної кризи, забезпечення соціально -економічної стабільності та політичної безпеки в регіоні сьогодні - реальний перший пункт спільного порядку денного", - стверджує Андрій Мішин, директор Інституту стратегічної політики.

Нагадаємо, на щорічній зустрічі в Ялті Президент України заявив, що «Україна знаходиться між двома великими «монстрами» : ЄС і Росією».