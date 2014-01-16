Бжезинський: Якби Янукович захотів, то він міг би запросто звільнити Тимошенко

Американський політолог і колишній радник Президента США з національної безпеки Збігнєв Бжезинський вважає, що президент України Віктор Янукович міг би звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

"Якщо б Янукович захотів, то він міг би запросто звільнити Тимошенко, - сказав Бжезинський. - Він міг би просто вислати Тимошенко і вирішити частину проблем. Але у нього немає уяви чи рішучості на це. Він боїться, що вона повернеться і буде приймати участь у виборах. Він надто переляканий можливою втратою влади".

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд також закликала владу України звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

На тему: Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликає звільнити Тимошенко

"Ми продовжуємо закликати владу України звільнити Юлію Тимошенко і відправити її до Німеччини на лікування, якого вона так потребує", - сказала Нуланд, виступаючи на засіданні Комітету у закордонних справах Сенату США, присвяченого Україні.

За її словами, це засвідчило б відданість України європейським цінностям та її стратегічному курсу на євроінтеграцію. "Але, схоже, що сьогодні Президент не здатен зробити ці кроки", - резюмувала Нуланд.