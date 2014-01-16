ВР ухвалила закон про кримінальну відповідальність за руйнування пам'ятників радянським воїнам

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України” (реєстраційний номер 2178а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів.

Про це повідомив на засіданні парламенту голова Лічильної комісії, народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Як відомо, сьогодні всі голосування у ВР проводяться в ручному режимі, тому буквально за кілька секунд після голосування Олійник назвав кількість – 235 депутатів.

Читайте також: ВР змінила процедуру згоди на затримання й арешт народного депутата

Ухваленим законом передбачено внести зміни до Кримінального кодексу, встановивши, що за «осквернення та руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців передбачена кара у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк».

Відповідний законопроект внесли на розгляд парламенту народні депутати від КПУ Петро Симоненко та Ігор Алексєєв.