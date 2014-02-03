Майже половина українців висловлює підтримку Євромайдану - опитування

Майже половина українців (49%) висловлює свою підтримку Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві результати дослідження “Оцінка жителями України соціально-політичної ситуації в країні станом на січень 2014 року”, проведеного Інститутом соціальних технологій “Соціополіс” на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

Зокрема відповіді на запитання про ставлення до Євромайдану розділились майже порівну: 49% респондентів висловили підтримку (повністю або більшою мірою), а 45,5% опитаних висловилися проти Євромайдану.

“Необхідно відзначити, що більшість респондентів (понад 60%) дали категорично позитивні або негативні оцінки подіям Євромайдану (“повністю підтримую” або “повністю не підтримую”). Кількість респондентів з менш категоричними оцінками вказаних подій (“скоріше підтримую, ніж не підтримую” та “скоріше не підтримую, ніж підтримую”) становить лише близько 30%. Таким чином, можна стверджувати, що Євромайдан розділив країну не просто на два табори, а на два переважно непримиренні табори”, - зазначається у результатах дослідження, які презентував заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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Також, за результатами опитування, події Євромайдану є відомими всьому дорослому населенню України - 87,2%. Лише 0,3% опитаних відповіли, що їм нічого невідомо про Євромайдан. При цьому про свою безпосередню участь в акціях Євромайдану заявили 9,8% респондентів, а в акціях, спрямованих проти Євромайдану, 2,7%.

Основними причинами, які зумовили виникнення Євромайдану, на думку більшості опитаних (51,9%), є непідписання Президентом України Віктором Януковичем Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 41,7% опитаних вважають основною причиною несприятливу соціально-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні. 37,7% вважають, що причиною виникнення Євромайдану став розгін правоохоронними органами студентського Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року. 23,2% назвали причиною провокації з боку опозиції, 16,2% - іноземний вплив, 9,9% - інтриги в оточенні Президента, 8,7% - змову олігархів.

Серед основних вимог Євромайдану найбільшу підтримку респондентів має покарання представників влади, причетних до розгону студентського Євромайдану. Цю вимогу підтримали 58%, не підтримали — 29,8%. Більшість інших вимог Євромайдану (за винятком вимоги звільнення Юлії Тимошенко) також підтримують більшість респондентів: відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка — 46,9%, відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова — 50,3%, відставку Президента Януковича і дострокові президентські вибори — 47%, розпуск Верховної Ради та дострокові парламентські вибори - 49%, підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС — 46,1%.

Згідно з результатами опитування, найбільш прийнятною формою протестів у ході Євромайдану переважна більшість опитаних вважає мирні демонстрації. Підтримують таку форму протестів 78,5% респондентів, а не підтримують лише 16,3%. Пікетування органів державної влади підтримали 36,2%, не підтримали — 55,7%, блокування державних установ підтримали 30,1%, не підтримали — 62,3%. Знесення пам'ятників Леніну підтримали 18%, не підтримали — 74%.

Результати дослідження свідчать, що найбільша кількість опитаних жителів України вважає, що ситуація, яка склалася у зв'язку із Євромайданом, має бути вирішена шляхом переговорів та компромісів. Такої думки дотримуються 41,3% опитаних. За силовий розгін Євромайдану виступили 15,8% респондентів. 26,3% вважають, що влада має виконати всі вимоги протестуючих.

Результати опитування свідчать, що серед жителів України існує велика невизначеність щодо того, чим закінчиться Євромайдан. 13,5% вважають, що протестувальники доб'ються від влади виконання своїх основних вимог, 18,5% вважають, що вимоги протестуючих будуть виконані частково, після чого Євромайдан розійдеться, 16,2% висловили думку, що Євромайдан розійдеться внаслідок внутрішніх суперечностей і втрати інтересу суспільства до нього, 18,3% респондентів вважають, що Євромайдан буде розділений силовим шляхом і 11,2% висловили думку, що Євромайдан збережеться на тривалий час, при цьому влада буде ігнорувати його.

Дослідження проводилось з 16 по 30 січня серед населення України у віці від 18 років. Метод збору первинної інформації — особисте формалізоване інтерв'ю. Вибірка: трирівнева з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Загальний обсяг вибірки склав 1650 респондентів — постійних жителів України у віці від 18 років. Теоретично статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95% для даних в цілому по Україні не перевищує 2,4%.