Представник України у Венеціанській Комісії підтримав дострокові вибори ВР

Свою позицію він мотивував тим, що у випадку спроби парламенту у неконституційний спосіб прийняти Конституцію України або повернутися до однієї з її попередніх редакцій, зазначені дії не принесуть очікуваного результату, оскільки обраний опозицією варіант внесення змін є неконституційним, а натомість може бути розцінений як спроба узурпації державної влади, пише видання Закон і Бізнес

Читайте такожУ ВР є голоси для повернення Конституції 2004 року - депутатЯк пояснив Пилипенко, відповідно до правової позиції, викладеної у Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 привласнення органами державної влади права вносити зміни до Конституції України у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом ХІІІ Основного Закону України розглядається як одна із форм узурпації влади, а також може розцінюватися як спроба змінити конституційний лад в Україні у неконституційний спосіб.

Глава держави відповідно до Конституції України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Народний депутат України Пилипенко нагадав, що такий конституційний статус Президента України відповідно до Ухвали Конституційного Суду України від 8 травня 1997 року № 11-з надає Главі держави право безпосередньо втручатися у критичну ситуацію з метою усунення будь-якої загрози для держави та її громадян.

У зв’язку з цим Пилипенко вважає, що спори про повноваження Президента України достроково припиняти повноваження парламенту є суто теоретичними і висловив переконання, що Глава держави сьогодні має всі необхідні інструменти для призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.