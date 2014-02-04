Представник України у Венеціанській Комісії підтримав дострокові вибори ВР

11:13, 04 лютого 2014
Політика
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Народний депутат України, представник України у Венеціанській Комісії, член юридичного комітету ПАРЄ Володимир Пилипенко підтримує позицію Ельмара Брока щодо необхідності проведення дострокових виборів до ВР.

Глава держави відповідно до Конституції України виступає гарантом

Свою позицію він мотивував тим, що у випадку спроби парламенту у неконституційний спосіб прийняти Конституцію України або повернутися до однієї з її попередніх редакцій, зазначені дії не принесуть очікуваного результату, оскільки обраний опозицією варіант внесення змін є неконституційним, а натомість може бути розцінений як спроба узурпації державної влади, пише видання Закон і Бізнес

Читайте такожУ ВР є голоси для повернення Конституції 2004 року - депутатЯк пояснив Пилипенко, відповідно до правової позиції, викладеної у Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 привласнення органами державної влади права вносити зміни до Конституції України у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом ХІІІ Основного Закону України розглядається як одна із форм узурпації влади, а також може розцінюватися як спроба змінити конституційний лад в Україні у неконституційний спосіб.

Глава держави відповідно до Конституції України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Народний депутат України Пилипенко нагадав, що такий конституційний статус Президента України відповідно до Ухвали Конституційного Суду України від 8 травня 1997 року № 11-з надає Главі держави право безпосередньо втручатися у критичну ситуацію з метою усунення будь-якої загрози для держави та її громадян.

У зв’язку з цим Пилипенко вважає, що спори про повноваження Президента України достроково припиняти повноваження парламенту є суто теоретичними і висловив переконання, що Глава держави сьогодні має всі необхідні інструменти для призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.

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