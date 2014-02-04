П'ятеро постраждалих після штурму Дніпропетровської ОДА досі перебувають у лікарні

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснено перевірку інформації, яка була розміщена в засобах масової інформації, щодо фактів госпіталізації десяти осіб з тілесними ушкодженнями в нейрохірургічне відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

”З’ясувалось, що за аналогічною інформацією вже здійснювалась перевірка на початку минулого тижня. Було встановлено, що внаслідок подій 26 січня 2014 року до лікарні було доставлено 8 осіб з різними тілесними ушкодженнями”, - сказано в повідомленні.

Станом на 30 січня в нейрохірургічному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова залишилося на лікуванні п’ять учасників масових акцій 26 січня 2014 року, в тому числі один співробітник міліції.

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За період з 1 по 3 лютого 2014 року, як додали в прес-службі омбудсмена, до нейрохірургічного відділення лікарні будь-які інші учасники масових акцій за медичною допомогою не звертались.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалі під час спроби штурму протестувальниками Дніпропетровської облдержадміністрації від рук «тітушок» стверджують, що були не мітингарями, а лише випадковими перехожими. Про це Радіо Свобода повідомили троє постраждалих, які з черепно-мозковими травмами перебувають на лікуванні у відділенні нейрохірургії обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

За словами всіх трьох, вони постраждали від дій невідомих осіб спортивної статури 26 січня неподалік облдержадміністрації. Усі троє стверджують, що не давали ніяких підстав для застосування проти себе сили, навіть не брали участі у мітингу, а опинились в тому районі випадково.

Постраждалі сумніваються в тому, що міліція зможе знайти їхніх кривдників. Один із чоловіків, Євген Хорошенко, вже відмовився подавати заяву про напад до правоохоронних органів, адже вважає, що саме вони й організували побиття мирних громадян.

«Вони питають: ви будете писати заяву чи не будете? На кого? На тих, кого самі привезли й натравили на людей? Когось знайдуть? Нікого не знайдуть. Ляже на стіл в стопку, і все закінчиться», – сказав Хорошенко.

Що за молодики перебували на території облдержадміністрації під час недільних заворушень і нападали на журналістів, ніхто з посадовців досі не пояснив, попри значну кількість фото- та відеоматеріалів, де ці люди зафіксовані.

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Водночас постраждалий у заворушеннях лейтенант міліції Микита Гирдимов, який теж лікується в цій лікарні, визнав: то були «тітушки».

«З приводу «тітушок» я знаю тільки те, що вони там для недопущення захоплення будівлі облдержадміністрації. Як мені відомо, це корінні жителі Дніпропетровська», – каже постраждалий правоохоронець.

За даними заступника головного лікаря обласної лікарні Юрія Скребця, стан усіх чотирьох постраждалих, що перебувають у відділенні нейрохірургії, оцінюється як середнього ступеня тяжкості, пацієнти поступово одужують і вже за два тижні можуть бути виписані.

«Травми, отримані ними, – це не струси мозку, це дуже важко прогнозовані травми – забої головного мозку, крововиливи, переломи кісток черепа», – сказав Скребець.