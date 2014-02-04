Лідер «Правового сектора» запевняє, що сутички з міліцією 19 січня не планувалися

Відповідаючи на питання, чи були сутички 19 січня на вулиці Грушевського заплановані заздалегідь, він сказав: “Ні, звичайно. Ми завжди стояли на передніх рубежах ці два місяці. Стимулом до тих подій стали диктаторські закони, які були прийняті 16 січня... А 19 січня на Грушевського приїхали автомайданівці, які хотіли підійти до Верховної Ради і пікетувати. Правий сектор організовано підійшов, коли там були вже сотні людей”.

Читайте також«Силовики» Майдану хочуть долучитися до переговорів влади та опозиції - ЗМІПро це Ярош заявив в інтерв'ю “Українській правді”.

За словами Яроша, активісти «Правого сектора» намагались говорити з міліцією, домовитись пропустити людей, але правоохоронці відреагували доволі агресивно.

“І я вважаю, що дуже добре, що так сталося, бо коли б не події 19, думаю, що влада не пішла на поступки та переговори з опозицією”, - сказав Ярош.

За його словами, у даний час на Майдані перебуває близько 500 активістів «Правого сектору». При цьому Ярош зауважив, що в разі необхідності в країні можна буде мобілізувати 4-5 тисяч активістів об’єднання.

За словами Яроша, остаточно «Правий сектор» сформувався після розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року, «коли ми відійшли на Михайлівську площу». «Там ми і почали готуватись до захисту і тренуватись. Потім ми весь час були на Майдані та увійшли в склад самооборони Майдану. Також до «Правого сектору» увійшли УНА-УНСО і Карпатська січ із Закарпаття.

Читайте такожПравий сектор обіцяє припинити протистояння, якщо влада піде на компромісТакож Ярош повідомив, що члени «Тризуба» регулярно тренуються в таборах по всій Україні.

“Правий сектор - це абсолютно контрольована структура і ніяка вона не екстремістська, не радикальна, я взагалі не люблю цього слова радикальна”, - наголосив він.

За словами Яроша, очолювана ним структура підтримує відносини з народним депутатом від «Батьківщини» Андрієм Парубієм, який є комендантом Майдану і керівником самооборони Майдану, до якої також входить «Правий сектор».

“А якщо говорити про всю опозицію, то, по великому рахунку, у нас стосунки ніякі. Вони не помічають нашого існування. Мені здається, що це велика помилка опозиції, що вони не враховують сили афганців, той же Правий сектор та навіть самооборону”, - зазначив Ярош.

При цьому він висловив здивування, що після подій 19 січня лідери опозиції не подякували хлопцям з «Правого сектору».

Як повідомляв УНІАН, найбільш масові в історії держави акції протесту розпочалися в Україні після того, як в ніч на 30 листопада 2013 року «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла пакет так званих «диктаторських законів», що обмежували права і свободи громадян.

19 січня на вул. Грушевського розпочалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі, сотні заарештовано.

28 січня ВР ухвалила закон про скасування «законів 16 січня», а 31 січня Президент України підписав цей закон.