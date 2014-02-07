Екс-суддя міжнародного трибуналу увійде до слідчої панелі від опозиції - Порошенко

Народний депутат України, співголова парламентського Комітету співробітництва Україна-ЄС Петро Порошенко обговорив з генеральним Секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом питання створення слідчої панелі за участю представника Ради Європи, українського уряду та представника опозиції задля прискорення виходу з політичної кризи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, головною темою зустрічі, яка відбулася 6 лютого, стали питання ролі Ради Європи та застосування дієвих механізмів цієї авторитетної загальноєвропейської інституції по виходу з політичної кризи в Україні.

По завершенню зустрічі, Порошенко повідомив: «Рада Європи відіграє дуже важливу роль в пошуку компромісу зі знаходження мирного рішення врегулювання ситуації в Україні. Зокрема, було ініційовано створення слідчої панелі, в якій би взяв участь представник опозиції – ним буде професор Василенко, що узгоджено лідерами опозиції». (Йдеться про Володимира Василенка, доктора юридичних наук, професора НаУКМА, Надзвичайного і Повноважного Посла України, судді Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії, який очолює громадську Комісію з розслідувань порушень прав людини в Україні – УНІАН).

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Ягланд поінформував про те, що представника від Ради Європи також вже визначено, і 7 лютого, під час зустрічі з Президентом Віктором Януковичем, буде обговорюватись можливість визначення кандидатури від уряду, що дозволить запрацювати зазначеній комісії та під міжнародним контролем провести неупереджене розслідування тих подій і злочинів, які відбулися протягом останніх трьох місяців під час масових протестів та призвели до арештів, побиття та смерті громадян.

Порошенко також висловив сподівання, що створення слідчої панелі за участю представника Ради Європи, українського уряду та представника опозиції зможе прискорити вихід з політичної кризи: «Це дуже важливий процес, оскільки він створює передумови довіри до результатів діяльності комісії, створення якої підтримало 47 членів країн Ради Європи. Врешті-решт він дозволить виправити негативний шлейф, який йде від діяльності українського уряду по всьому світові», - наголосив він.

Сторони також обговорили співпрацю та координацію спільних дій з Венеціанською комісією та іншими інституціями Ради Європи, які б своїми консультативними функціями допомогли знайти компроміс та вдосконалити українське законодавство, що дозволить розв'язати політичну кризу в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. Після жорстокого розгону «беркутівцями» у ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня на вул. Банковій відбулися перші сутички між учасниками акції протесту і правоохоронцями. Акції протесту тривають досі. Ескалація конфлікту відбулася 19 січня 2014 року, коли на вул. Грушевського в Києві розпочалися сутички радикально налаштованих учасників акції протесту з правоохоронцями. Сотні людей було поранено, сотні – заарештовано. Є загиблі. Опозиція також заявляє про зникнення кількох десятків учасників масових акцій.

5 грудня 2013 року Генеральний секретар Ради Європи Ягланд запропонував створити експертну групу для спостереження за розслідуванням обставин зіткнень у Києві. Ягланд заявив, що Рада Європи, зі свого боку, готова запропонувати кандидатуру поважаного й досвідченого експерта у галузі прав людини.

«Пропозицію було прийнято трьома основними опозиційними партіями. В ході телефонної розмови, що відбулася у четвер ввечері, прем'єр-міністр України Азаров також підтвердив свою згоду з пропозицією генерального секретаря», - йшлося в повідомленні Ради Європи.