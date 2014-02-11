Завтра Яценюк і Турчинов збираються зустрітися з Тимошенко

Народний депутат України Арсеній Яценюк сподівається, що завтра він та Олександр Турчинов зустрінуться з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в інтерв'ю журналістам.

Відповідаючи на питання щодо повідомлень ЗМІ про нібито зустрічі Тимошенко з главою Адміністрації Президента Андрієм Клюєвим, Яценюк відповів: “Завтра ми з Олександром Турчиновим летимо в Харків. Приїздіть до Харкова, і все розповімо”.

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“Ми точно повинні зустрітися з Юлією Володимирівною. Сподіваюся, що це зрештою станеться, тому що протягом півроку нам відмовляли в цій зустрічі”, - зазначив Яценюк.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 11 лютого, газета «КоммерсантЪ-Україна» з посиланням на джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій написала, що минулого тижня в Харкові відбулася зустріч Клюєва з Тимошенко.Як стверджує джерело, предметом переговорів став пошук спільного виходу з нинішньої ситуації і об'єднання зусиль Партії регіонів і "Батьківщини" у Верховній Раді.

Пізніше адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що інформація ЗМІ про зустріч Тимошенко з Клюєвим, яка нібито мала місце, не відповідає дійсності.

“Мені про це нічого не відомо, захисту про це нічого не відомо, Колпащікову (начальнику Качанівської колонії - УНІАН) про це нічого невідомо. Якщо б вони зустрічалися, там стільки охорони, тобто навіть прості люди, які там були, вже б дали якусь інформацію. Нічого не відомо. Не може це пройти непоміченим для всіх. На думку захисту, це не відповідає дійсності”, - сказав він.