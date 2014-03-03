У Криму невідомі намагалися взяти під контроль тюрми

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, сьогодні орієнтовно о 9.00 близько 50 осіб у цивільному одязі прибули до адміністративної будівлі Управління ДПтС України. До зазначеної групи осіб вийшов для спілкування і з’ясування вимог начальник управління генерал-майор внутрішньої служби Олег Гарчу.

Від представників групи осіб вийшов громадянин у супроводженні декількох осіб, який представився помічником з силових питань самопроголошеного голови Ради міністрів АРК Сергія Аксьонова та, прослідувавши до кабінету начальника управління, висловив вимогу останньому скласти присягу на відданість «кримському народу» або написати рапорт про звільнення із займаної посади.

Читайте такожУ Держдумі зареєстровано законопроект про анексію КримуУ ДПтСУ зазначають, що на ці вимоги Гарчу поінформував, що прийняття рішення з його призначення або звільнення з посади належить до компетенції керівництва Державної пенітенціарної служби України, а тому підстав для написання рапорту про звільнення немає. При цьому він додав, що відповідно до законодавства виконує завдання із забезпечення законності під час виконання рішень суду, ізоляції засуджених та забезпечення належного правопорядку на території установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.

Отримавши негативну відповідь, представник Аксьонова висловив незаконну вимогу Гарчу залишити службове приміщення управління, а першому заступнику начальника управління тимчасово взяти на себе виконання обов’язків керівника.

“Враховуючи зазначене вище, та для об’єктивного висвітлення стану справ інформуємо, що зазначені вище вимоги групи осіб і громадянина, який за його словами є помічником із силових питань Аксьонова, є незаконними та такими, що лежать не у правовому полі і як наслідок можуть дестабілізувати оперативну ситуацію в пенітенціарних установах в цілому по Україні”, - наголошується у повідомленні.

У ДПтСУ заявляють, що відповідно до українського законодавства і нормативно-правових актів, основним завданням усіх територіальних органів відомства є виконання рішень судів щодо ізоляції від суспільства осіб, які порушили закони України та визнані в судовому порядку винними у вчиненні злочинів.

Органи та установи Державної кримінально-виконавчої служби України стоять на захисті спокою та правопорядку усіх законослухняних жителів держави, незалежно від громадянства, національності, віросповідання чи мови спілкування, що зараз є надзвичайно важливим фактором забезпечення стабілізації ситуації в державі, йдеться у повідомленні.

Пенітенціарна система України є централізованою за формою управління і збалансованою з огляду на необхідність забезпечення функціонування установ виконання покарань усіх рівнів безпеки, чого немає у Криму.

Окрім того, призначення начальника управління та його заступників, а також звільнення їх з посад здійснюється керівництвом Державної пенітенціарної служби України за погодженням з міністром юстиції України (підпункт 13 пункт у 10 указу Президента України від 06.04.2011 № 394) та головами місцевих державних адміністрацій (підпункт 3 пункту 2 указу Президента України від 24.05.2013 № 307).

На даний час легітимним начальником Управління ДПтС України в АРК та місті Севастополі є Гарчу, який сумлінно виконує свій обов’язок та присягу на відданість українському народу, наголошують у Пенітенціарній службі.