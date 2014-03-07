США можуть почати продаж газу Україні

Про це йдеться в повідомленні комітету.

«Події в Україні підкреслюють проблеми із зайвою млявістю процесу затвердження експорту скрапленого природного газу. Схвалюючи цей закон, ми надсилаємо чіткий сигнал, що Америка має намір повною мірою скористатися своїми енергетичними ресурсами, розвивати їх не тільки для власних потреб, а й для забезпечення поставок газу для наших союзників для зниження впливу Росії", - говориться в повідомленні з посиланням на слова голови комітету Фреда Аптона.

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Також у повідомленні наголошується, що цей законопроект спрямований на пом'якшення чинного в США законодавства щодо експорту.

Так, у документі говориться, що для країн, які не мають угоди про вільну торгівлю зі США, необхідне додаткове схвалення операцій з Міністерством енергетики, що займає тривалий час.

Водночас, міністр енергетики США Ернест Моніз вчора заявив про готовність для відкритого обговорення реформ із конгресом.

Одночасно Reuters відзначає, що вже більш як 20 компаній в США подали заявки на експорт скрапленого природного газу. Але, як відзначає агентство, великих поставок не варто чекати раніше 2017 року, тому що навіть після дозволу експорту, необхідно побудувати устаткування і доки вартістю мільярди доларів.

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Довідка УНІАН. Україна в 2013 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м. Велику частину імпорту становив російський газ (близько 26 млрд кубометрів), решта - європейський.

У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з РФ).

Проте, після наданої знижки «Газпромом» у 30%, з 1 січня всі європейські маршрути поставок палива Україною були закриті. Після усунення наприкінці лютого 2014 року Президента України Віктора Януковича, Росія відмовилася виконувати досягнуті домовленості, і з 1 квітня повертає колишню ціну на свої енергоносії. Україна прийняла рішення повернутися до закупівель газу в європейських країнах, наростивши їх обсяги.