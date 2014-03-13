ПР не підтримала звернення до ООН, бо не хоче повністю «спалити мости» з Москвою – експерт

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, прокоментувавши УНІАН відмову депутатів з фракції Партії регіонів підтримувати звернення Верховної Ради України до ООН з вимогою негайно розглянути ситуацію в Криму.

«Партія регіонів займає більш обережну позицію, щоб бути відмінними від політичних сил, які сьогодні сформували нову владу, також вони, очевидно, не хочуть повністю «спалити мости» з Москвою, розраховуючи на якусь міжпартійну дипломатію з росіянами, та, очевидно, розраховують на те, щоб тримати під контролем частину електорату Півдня і Сходу України, яка сьогодні не розуміє, що діється в країні, яка не підтримує різного роду федералістські, сепаратистські рухи на Сході України, але, тим не менш, скептично та з недовірою ставиться до нової центральної влади. Це прояв тактики з боку ПР», - вважає Карасьов.

За словами Карасьова, «в кінці лютого Партії регіонів здавалося, що нова влада достатньо швидко взяла під контроль ситуацію в країні і немає інших варіантів, як демонструвати показову лояльність до нової влади, але оскільки Путін завершив революцію, перевівши її в геополітичну кризу та знову вивів у публічний простір Віктора Януковича, то окремі групи в середині Партії регіонів завагалися і захиталися».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, Верховна Рада України ухвалила постанову про Звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй.

За це рішення проголосували 250 народних депутатів із 334 зареєстрованих у сесійній залі. Від Партії регіонів проголосували два депутата, від “Батьківщини” - 73, від “УДАРу” - 35, від ВО “Свобода” - 35, від «Суверенної України» - 33, від «Економічного розвитку» - 31, від позафракційних - 41, від КПУ - 0.

У зверненні зазначається, що, незважаючи на стриманість та поміркованість дій органів державної влади України та її Збройних сил, усі намагання мирного вирішення конфлікту, “ситуація на території Автономної Республіки Крим різко погіршується внаслідок активізації дій з боку Збройних сил та Чорноморського флоту Російської Федерації".

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"Фактично йдеться про неспровокований акт агресії проти України з боку Російської Федерації та її спроби анексувати частину території суверенної держави", - говориться у зверненні.

Україна як держава - фундатор Організації Об’єднаних Націй, спираючись на положення пункту 1 статті 1, пунктів 3, 4 статті 2 Статуту ООН, закликає ООН відповідно до пункту 2 статті 11 негайно розглянути ситуацію, що склалася у Криму, у зв’язку із брутальними відносно неї порушеннями Російською Федерацією основоположних принципів міжнародного права, що закріплені Статутом ООН.